MANILA – Marvin Agustin penned a sweet message for his former love team partner, Jolina Magdangal, who celebrated her 43rd birthday.

Sharing photos of Magdangal’s daughter Vika on Instagram, Agustin told the actress that he knew from the very beginning how she will bring joy to the lives of many people.

“Dear Labtim, Alam ko bata ka pa lang, magiging sugo ka na ng kaligayahan sa maraming tao. Kitang kita naman dito sa picture na 'to kung pano ka mag-pose na parang si VIKA. Huh? Si VIKA ba 'yan??” he wrote, noting Magdangal’s strong resemblance with her daughter.

“O sige next picture na lang, SLIDE NYO. Kahit ngumuso ka pa, hindi maikakaila ang ka-cute-an ng mukha mo. Huh? Si VIKA pa din ba 'yan?? Manang mana sa Nanay n'yang TRENDSETTER,” he added.

Turning serious, Agustin said he’s blessed to have known Magdangal as a person.

“Gusto lang kita batiin at ipaalala sa mundo na bata ka pa lang ay saksakan ka na ng pauso at kakulitan. Nagpapasalamat kaming lahat ng nakatrabaho at mahal mo sa buhay na ipinanganak ka sa mundong ito,” he said,

To end his post, Agustin thanked Magdangal for being true.

“Salamat sa pagbibigay saya sa aming lahat. Salamat sa pagiging IKAW. Happy birthday LABTIM!!!”