Kris Aquino ikinuwento ang COVID-19 scare matapos mag-positibo ang driver

Kris Aquino. Instagram: @krisaquino

MAYNILA — Ibinahagi ni Kris Aquino na muli siyang nakaranas ng "COVID-19 scare" matapos mag-positibo ang isa nilang driver, bagaman nag-negatibo sa sakit ang aktres at kaniyang pamilya.

Sa isang Instagram post noong Sabado, ikinuwento ni Aquino na nag-positibo sa sakit ang driver na nagmamaneho para sa kaniyang team at homeschooling teacher ng anak niyang si Bimby.

Sumailalim sa PCR testing ang pamilya at team ni Aquino noong Nobyembre 3 dahil magshu-shoot sana ang binansagang "Queen of All Media" ng isang commercial noong Nobyembre 5.

"8 PM when my sons, my whole team, and [I] (we’re quarantining together until the 12th when this batch of commitments will finish) got an urgent message: 1 of our drivers tested positive for COVID-19," sabi ng aktres sa caption ng post.

Ayon kay Aquino, hindi ito ang unang pagkakataon nangamba sila sa pagkalat ng COVID-19 sa pamilya at team niya.

"We just finished this same type of scare mid-August to early September, but this time, dumami ang involved," ani Aquino.

Dahil dito, sumailalim sa antigen test ang pamilya at team ni Aquino, at lumabas namang negatibo sila sa COVID-19.

Pero kalaunan ay sumama umano ang pakiramdam ni Aquino kaya hindi na rin siya pinilit noong brand — na hindi niya pinangalanan — na mag-shoot.

"That evening my dry cough started, accompanied by a sore throat and headache... [I] woke up still coughing, with sinus congestion, a persistent headache and fatigue. We did my hair [and] makeup, [and] proceeded to the studio," kuwento ni Aquino.

"It was there that [I] started to lose my voice because of the nonstop coughing [and] my BP had gone up to 150/100," aniya.

Ipinagmalaki ni Aquino ang pagiging "compassionate" o maawain ng brand dahil sa pagpayag nitong huwag nang ituloy ang kaniyang shoot.

"Nag-desisyon silang i-prioritize ang health ko at lahat ng mga katrabaho ko."

Muling dumaan sa PCR test ang team ni Aquino at lumabas na negatibo sila sa sakit.

"[I] continue to pray na simpleng sinusitis, ubo, at laryngitis lamang ang meron ako... to be safe, naka-isolate pa rin ako from my sons," aniya.

"I’m keeping myself well hydrated, naka-bed rest, at ang challenge for me - total vocal rest," dagdag niya.

Sa buong bansa, umabot na sa 393,961 ang kabuuang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19, base sa tala ng Department of Health nitong Sabado.

