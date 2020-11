Kean Cipriano, Chynna Ortaleza ipinagdiwang ang ika-5 anibersaryo

Ipinagdiwang kamakailan nina Kean Cipriano at Chynna Ortaleza ang kanilang ika-5 anibersaryo. Instagram: @kean

MAYNILA — Ginunita kamakailan ng celebrity couple na sina Kean Cipriano at Chynna Ortaleza ang kanilang ika-5 anibersaryo.

Naghandog ng mensahe ang mag-asawa para sa isa't isa sa pamamagitan ng mga Instagram post.

"Ngayon, limang taon na kitang asawa. Pero sa dami at tindi ng pinagsamahan natin, feeling ko 20 years na," sabi ni Cipriano sa caption ng kaniyang post.

Ayon kay Cipriano, masarap sa pakiramdam ang pagkakaroon ng mahabang relasyon.

"Never pa kasi akong naka experience ng ganitong kahabang relasyon sa buong buhay ko," anang vocalist ng pop-rock band na Callalily.

"Alam ko na kung bakit, kasi more than anything, kaibigan kita. At yun ang legit na pang matagalan," dagdag niya.

Nagpasalamat si Cipriano sa misis para sa pagmamahal, pagsuporta, at pagprotekta nito sa kaniya, at iginiit na masuwerte siya kay Ortaleza.

Sa kaniyang post, nagpasalamat din si Ortaleza sa mister.

"No matter how difficult the jump, thank you for pushing me off the cliff. You always find a way to hold my hand through it anyway," anang aktres.

"And even if you forget to hang your towels & tie up the plastic of our sliced bread, know that I am commited to keep on reminding you to do so," ani Ortaleza.

"Thank you for shattering all traditional gender roles in our marriage."

Oktubre 2015 nang kumpirmahin ni Cipriano sa isang TV interview ang relasyon nila ni Ortaleza.

Bandang dulo ng parehong taon nang ikasal ang dalawa sa isang civil ceremony. Noong 2017, kinasal sila sa isang church ceremony.