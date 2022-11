Yves Flores reveals real score with Gillian Vicencio

Watch more News on iWantTFC

MANILA -- Actor Yves Flores finally revealed the real score between him and actress Gillian Vicencio.

The two are part of the Kapamilya series "2 Good 2 Be True," which is now nearing its finale.

In Star Magic's Inside News, Flores admitted that they're also being teased and asked by their co-stars about the status of their relationship.

But according to Yves, he and Vicencio are really just close friends.

"Tinatanong kasi ng mga tao lalo na sa set namin, inaasar kaming dalawa, kung ano daw nangyari, kung may chance ba. Lagi kaming inaasar na dalawa. Pati sina Ate Gelli (de Belen), si Kathryn (Bernardo). Tinatanong kami, ano ba ang mayroon sa inyo parang may something. Sabi ko 'Gil, may something ba?' Pati mga kaibigan namin tinanong sa amin. Siguro nadadala sa eksena, napapanood o lagi kaming magkasama. 'Yun ang laging tanong sa amin," Flores said.

"Ang sinabi ni Gil, magkaibigan kami. So parang lumalim na rin 'yung relationship namin. Pero wala kami sa ganun, alam mo 'yung hindi namin iniisip na magka-something kami o anuman. Pero ang sabi ko parang tini-treasure namin kung anong relationship mayroon kami ngayon. Well sabi nga namin hindi mo alam ang mangyayari. Ayaw mo rin magbitaw ng salita na ayaw mo o kaya gusto mo. Okay kami. Siguro kung magkaroon man ng ganun, bonus na lang. Pero as magkaibigan ay masaya kaming dalawa," Flores added.

In the series "2 Good 2 Be True," Flores plays Red, while Vicencio is Tox.

Flores said if given the chance, he is open to doing project again with Vicencio.

"Marami kaming pagkakapareha ni Gil so nagja-jibe talaga ang mga ugali namin. Kaya kung tatanungin mo ako kung bibigyan kami ng next project, oo naman," he said.

Related video: