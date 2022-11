Deniece Cornejo tumestigo laban sa petition for bail ni Vhong Navarro

Sumipot si Deniece Cornejo sa hearing sa Taguig Regional Trial Court kaugnay sa kasong rape na kaniyang isinampa laban kay Vhong Navarro, ngayong ika-7 ng Nobyembre 2022. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Humarap si Deniece Cornejo bilang witness sa ika-apat na bail hearing sa Taguig Regional Trial Court Branch 69 kaugnay sa kasong rape na isinampa niya sa aktor na si Vhong Navarro.

Ayon kay Atty. Alma Mallonga, legal counsel ni Navarro, positibo silang pahihintulutan ng korteng makapagpiyansa ang kaniyang kliyente.

"We are expecting to be heard by the court. And based on what we present we are very hopeful na mabigyan ng bail si Mr. Navarro," ani Mallonga.

Hindi nagkomento si Atty. Howard Calleja, legal counsel ni Cornejo, kung makadadalo pa bilang testigo si Jed Fernandez.

"Sa November 10 ulit. Hindi pa tapos. Si Deniece ulit haharap," sabi ni Calleja.

Umalma si Rod Cornejo, tiyuhin ni Deniece, sa naging pahayag ni Atty. Axel Gonzalez na aregluhin na lang ang gusot ng dalawang kampo. Si Gonzalez ay lolo ni Deniece.

"No retreat, no surrender! Imagine 8 years kang nakabitin, nasira ang career mo, lahat ng mga negosyo mo naapektuhan, then 6 months ka nakakulong? Compromise? Hindi tama," ayon sa tiyuhin ni Deniece.

Giit ni Calleja, tuloy ang kanilang kaso.

"Wala naman usapan sa areglo basta diretso lang ang kaso," sabi ng abogado.

Samantala, ibinasura ng Court of Appeals ang inihaing motion to dismiss ng negosyanteng si Cedric Lee laban kay Navarro para sa kasong serious illegal detention.

"It's the turn of the defense now, only Deniece Cornejo is left to testify now," ani Mallonga.

Una nang sinabi ni Navarro na noong January 22, 2014 ay kinulong siya ni Lee sa condominium unit ni Cornejo sa Taguig City.

Kabilang si Deniece sa mga kinasuhan ng serious illegal detention.

