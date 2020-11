‘BrightWin’ gustong tumulong sa mga nasalanta ng Rolly

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nabanggit ng Thai heartthrob actors na sina Bright Vachirawit at Win Metawin na gusto nilang tumulong sa mga nasalanta ng bagyong Rolly.

Nasabi nila ito nang mabanggit sa panayam sa ABS-CBN News ang planong mamimigay ng regalo sa mga biktima ng bagyo, na nakaapekto sa daan-libong katao sa Bicol.

Photo credit: Dreamscape Entertainment

"Can we send a gift too so we can help them?" ani Bright.

"Can we send help, too?" ayon naman kay Win.

Sa mga viral photo, matagal nang nagpapakita ng suporta si Win sa Pilipinas.

Kaya naman, full support ang BrightWin fans sa kanilang Manila Virtual fan meet na magaganap sa Disyembre 5.

-- Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News