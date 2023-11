Seth Fedelin. Screenshot from Star Magic's YouTube channel

MANILA — After renewing his contract with ABS-CBN, actor Seth Fedelin shared his dream projects.

In a press conference, Fedelin said that he wants to try the romcom and action genres with his on-screen partner, Francine Diaz.

"Gusto kong makita kung paano makipagsuntukan, gusto kong pumasok sa action. Gusto ko ring ma-try romcom, at siyempre gusto ko ring maipakita sa mga Kapamilya natin 'yung talent ko sa pagkanta," the actor told reporters.

"Mayroon pong aabangan especially po sa amin ni Francine pero hindi ko pa po muna pwedeng sabihin sa ngayon... Gusto naming ma-try 'yung romcom kasi pinanggalingan po namin 'yung 'Fractured,' so mabigat din pong drama," he added.

Fedelin also expressed his gratitude to be managed by Diaz's talent manager, John Ling.

"Masaya ako dahil parehas kami ng manager ni Francine. Para sa 'kin, mas mapapadali 'yung mga bagay-bagay, mas mapapadali 'yung proseso at siyempre indibidwal, happy ako dahil mayroon pang isang dumagdag na makakatulong po sa akin sa pag-abot ko ng pangarap ko at sa aming dalawa ni Francine," he said.

"Swak na swak kasi kami po ni Tito John, magkakilala na po kami talaga ni Tito John. Mayroon na rin po kaming mga memories na nabuo ni Tito John... Si Tito John pa na alam kong pinagkakatiwalaan ni Francine, pinag-usapan po namin 'yan, kaya tinanggap ako ni Tito John."

The actor also noted that he is open to working with veteran actors John Lloyd Cruz and Lorna Tolentino.

