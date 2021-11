Watch more on iWantTFC

Humanga ang “It’s Showtime” hosts nang mahusay na magaya ng performer na si Darren Espanto ang singer na si Erik Santos.

Nitong Sabado, lumahok si Espanto kasama si Edward Barber sa “Madlang Pi-Poll” segment ng noontime show kung saan ikinuwento ni Ogie Alcasid na kuhang-kuha ng “The Voice Kids” alumnus ang boses ni Santos.

Agad namang nagbigay ng sample si Espanto nang kinanta ang “I’ll Never Go” ni Santos na nagpabilib sa mga host tulad ni Kim Chiu.

“Akala ko si Erik Santos,” hirit ni Jugs Jugueta.

Samantala, biniro rin ni Alcasid si Barber na kaya siyang gayahin nito na ikinagulat ng dating “PBB” housemate.

Hindi man kumanta, ginaya ni Barber ang postura ni Alcasid kapag naglalaro ito ng golf.

Bukod sa pag-awit, nagpakita rin ng husay sa pagsayaw sina Espanto at Barber sa saliw ng sikat na kanta sa platform na TikTok.

Biro ni Espanto, natutunan nila ang pagsayaw sa “old heartthrob” na si Alcasid.

Sa huli nag-uwi ng P60,000 ang 2 artista habang P45,000 naman ang napunta sa madlang pipol.

Mapapanood ang “It’s Showtime” mula Lunes hanggang Sabado sa A2Z channel sa digital at free TV, Kapamilya Channel sa cable at satellite TV, sa Kapamilya Online Live sa YouTube channel at Facebook page ng ABS-CBN Entertainment, pati na rin sa iWantTFC app.