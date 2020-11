PANOORIN: Marvin Agustin sinorpresa si Jolina Magdangal sa kanyang birthday

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Sinorpresa ng aktor na si Marvin Agustin ang kanyang "labtim" na si Jolina Magdangal na nagdiriwang ng kanyang ika-42 kaarawan.

Nitong Biyernes, napuno ng saya at kilig ang "Magandang Buhay" sa naging pagbisita ni Marvin para sa espesyal na araw ni Jolina.

"Promise, nagulat ako kasi alam ko busy ka," ani Jolina kay Marvin.

"Kailan ba ako na-busy for you," kinikilig na hirit Marvin.

Sa programa, ipinagyabang ni Marvin ang galing at kabutihan ng kaibigan na kinikilalang "Queen of Pinoy Popular Culture."

"Si 'labtim' ang talent niya lagpas-lagpas -- kumakanta, uma-acting, nagho-host. Great example hindi lang sa bata ngayon sa buong pamilya," ani Marvin.

Dagdag ng aktor: "At saka 'yung pagmamahal niya sa pamilya. I mean alam natin ang pagmamahal niya sa trabaho niya, sa craft niya, pero nakikita natin sa lahat ng post niya at nararamdaman natin kung gaano niya kamahal ang pamilya niya. I guess 'yon 'yung masarap na makita sa kanya, kasi masarap gayahin at kopyahin."

Matatandaang dekada '90 nang sumikat ang tambalan nina Marvin at Jolina. Isa sa pinakasikat nilang pelikula ay ang “Labs Kita… Okey Ka Lang?” na inilabas noong 1998.

Para sa kanyang kaarawan, nakatanggap din ng mensahe si Jolina mula sa kanyang mga mahal sa buhay at tagahanga.

