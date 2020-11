PANOORIN: Lance Busa kinanta ang 'Star ng Pasko'

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Isang maagang Pamasko ang ibinahagi ni Lance Busa nang awitin niya ang "Star ng Pasko" sa Sakto on Stage sa programang Sakto ng TeleRadyo.

"Hello po mga Kapamilya, good morning and Merry Christmas and a happy New Year po. Sasabihin ko na ito in advance kasi deserve nating lahat sumaya at ma-feel ang Christmas spirit in the middle of the pandemic," ani Lance na naging third placer sa "Idol Philippines" noong nakaraang taon.

"I think we all deserve to smile and get that love that we deserve. Ako po si Lance Busa at gusto ko pong magpasalamat sa opportunity na makapa-share ng talento para sa inyong lahat. Thank you for this and I hope you enjoy," ani Lance bago awitin ang "Star ng Pasko."

Ayon kay Lance, tulad ng ibang personalidad ang live streaming ang pinagkakaabalahan niya ngayong panahon ng pandemya.

"Bilang sanay kami lagi kumakanta, nandito na kami sa live streaming. Ito na ang ginagawa namin para hindi pa rin mamatay at lagi pa rin kaming nagshi-share ng talent at kasiyahan sa lahat ng mga kapamilya natin na gustong sumuporta pa rin po sa amin na hindi nakakapag-perform," aniya.

Nito lamang Agosto ay inilabas na ni Lance ang kanyang unang awitin na "Sa Aking Mundo."

"Ang title po noon ay 'Sa Aking Mundo' by Mr. Kiko Salazar under Star Music po 'yon. Lumabas siya noong August at kasama po siya sa EP ni Mr. Kiko Salazar. It's such a great opportunity na mai-share ko po ang talent ko para sa inyong lahat. Sobrang laking blessing sa akin kasi ito ang first ever single ko po," ani Lance.



Bago sumabak sa "Idol Philippines," itinanghal na kampeon si Lance sa "Bolt of Talent" noong 2017.