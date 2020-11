Marvin Agustin, nag-back out nga ba sa reunion project nila ni Jolina?

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Sinagot ng aktor na si Marvin Agustin ang isyu na nag-back out siya sa inaasahang reunion movie nila ng kanyang "Labtim" na si Jolina Magdangal.



Nitong Biyernes sa "Maganadang Buhay," binigyang linaw ni Marvin ang tungkol sa inaasahang proyekto nila ni Jolina na nagdiriwang ngayon ng kanyang ika-42 kaarawan.

"Actually ang nasabi ko nga lang diyan, sa mga ganitong panahon, hindi natin puwedeng madaliin ang project. Ang importante sa amin ni Labtim ay gustong-gusto talaga namin gumawa ng project," ani Marvin.

"Gusto namin, hindi lang para sa sarili namin kung hindi para roon sa mga humahanga at gusto kaming mapanood ulit. Pero I think the right project will come," dagdag ni Marvin.

Giit ni Marvin, gusto nilang dalawa ni Jolina na makagawa ng isang magandang proyekto.

"Huwag silang mag-alala. Ang dahilan ng hindi pagkakatuloy ay hindi dahil hindi namin gusto. Gusto namin mas magandang project," paglilinaw ni Marvin.

Hirit naman ni Jolina: "Correct. At saka lagi kaming nag-uusap. Sabi ko nga umoo ako roon sa project nung una pa lang kasi si Marvin 'yon. So kung hindi rin makikita na hindi pa puwede ituloy ay okay lang sa akin."

"Siyempre nalungkot ako kasi nag-look forward na kaming dalawa. Nag-uusap kami lagi. Tapos nangyari, napagkasunduan namin na sige huwag na rin nating madaliin kasi sa panahon ngayon, talagang alam mo na pinapanood 'yung quality," dagdag ni Jolina.

Sa huli, giit ng dalawa sa kanilang mga tagahanga na darating at mangyayari din ang muli nilang pagsasama sa isang pelikula.

Matatandaang dekada '90 nang sumikat ang tambalan nina Marvin at Jolina. Isa sa pinakasikat nilang pelikula ay ang “Labs Kita… Okey Ka Lang?” na inilabas noong 1998.

Marso nitong nakaraang taon nang ianunsiyo na muling magsasama para sa isang pelikula sina Jolina at Marvin.

