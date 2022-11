Watch more News on iWantTFC

Tumanaw ng utang na loob at pasasalamat ang Korean idol na si Ji Chang Wook sa mga Pinoy fans sa kanyang bisita ngayong weekend sa Maynila.

Andito si Chang Wook para sa kanyang “Reach Out” fans’ day bukas sa Pasay City bilang latest endorser ng isang local clothing line.

Ayon sa isa sa pinakasikat na Korean actors, inspirasyon ang pagmamahal ng mga Pinoy at iba pang international fans para pagbutihin pa niya ang kanyang trabaho.

Nakuwento din ni Chang Wook ang mga gustong-gusto niya sa Pilipinas.

Watch more News on iWantTFC

“I went for a walk in Greenbelt, Makati. I had sisig, I liked halo-halo. I also want to go to Boracay,” kuwento ng Korean oppa sa kanyang media conference sa Manila Peninsula.

Bukod sa fashion, sabik din siyang magkaron pa ng kolaborasyon sa mga Pinoy artists para mapaunlad ang kanyang sining.

“I would like to work here in the Philippines for a show or movie — that would be great. I’m very thankful having different fans outside Korea, it’s a drive for me to work harder and excel in my work,” dagdag niya.

Nauna nang volunteer na makatambal si Chang Wook ang beauty queen na si Ariella Arida na sinadya ang media conference para makita ang aktor.

“Feeling ko in-eye to eye niya ako,” kilig na sabi ni Arida sa ABS-CBN News. “Yes, can I be your leading lady even in real life? In a movie scenario, we can do free-diving, surfers kami. Mahal ko siya.“

Iniwasan munang pag-usapan sa okasyon ang trahedya ng mass death sa isang Halloween event sa Itaewon Korea bilang respeto sa national mourning o pambansang pagluluksa ng Korea sa insidente.

Gayunman, ipinahatid na rin ng event host at kababayan ni Chang Wook na si Sam Oh ang pasasalamat ng Korea sa pakikiisa ng mga pinoy sa kanilang sinapit.

“We’re still very much feeling the after effects of the tragedy as we mourn our countrymen,” sabi ni Oh sa ABS-CBN News. “Oh, my gosh, it’s so moving everyone expressing their condolences, we really feel it.”

Nakakatuwa naman ang pag-acknowledge ni Chang Wook sa kanyang Pinoy followers sa pagsambit niya ng “salamat po” sa pagtatapos ng okasyon.