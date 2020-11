Jessy Mendiola says sorry for being 'masungit' in the past

MANILA -- Actress Jessy Mendiola has apologized for her bad temper at work when she was younger.

Mendiola opened up about the issue in a video she uploaded on her YouTube channel a week ago.

In her latest vlog, she read assumptions about her.

"Masungit daw ako? Minsan. Kapag dalaw ng buwan or kapag gutom, hangry ako. Noong medyo bagets-bagets pa ako, masungit talaga ako kasi hindi rin talaga ako masaya sa buhay ko. I think 'yon 'yong kumalat sa tabloid or kumalat sa production na masama ang ugali ko. Aminin ko talaga, masungit ako noon," Mendiola said.

Mendiola then shared the reason why she used to be ill-tempered.

"Kapag hindi ka happy sa life mo, kapag hindi ka happy sa personal life mo or sa nangyayari sa iyo, parang nadadala mo 'yon sa trabaho or kung saan ka man mapunta. Kasi hindi masaya ang heart mo, hindi masaya ang isip mo, kaya ka nagiging masungit sa ibang tao. Pero may ibang tao, in my case, hindi ko alam na masungit pala ako noon, bugnutin ako, lagi akong galit, lagi akong masungit," she added.

Mendiola then said sorry to those who felt bad because of her attitude in the past.

"So mga nasungitan ko noon. I'm very, very sorry," the actress said.

After reading another assumption from a netizen saying she's "humble," Mendiola said: "I hope I come off humble sa ibang tao. Tulad nang sinabi ko kanina, masungit talaga ako noon, mataray talaga ako noon. Sana sa aura ko ngayon, sana how I treat my co-workers and other people outside of my circle sana nga I come off as a humble person."

She went on to note that her experiences in life changed her.

"I guess my experiences in life and 'yung mga lessons na natutunan ko ay naturuan na rin ako na maging humble. Kasi ganoon talaga ang life. May mga bagay talaga na pagdadaanan mo para lang din bumalik ka kung saan ka nanggaling," she said.

"Minsan medyo napapalayo ang ating tingin kasi may personal tayong pinagdadaanan at nalalayo na tayo sa dapat talagang maging focus ng energy natin," Mendiola added.

Mendiola said aside from life's experiences, her boyfriend actor-television host Luis Manzano, taught her to be kinder.

"Yung nagturo sa akin na maging kinder towards other people ay si Luis. Mas lalo na 'yung pagiging generous. Si Luis, good example siya na hindi lang sarili niya ang pinagtatrabahuan niya, para rin sa ibang tao. He rarely, rarely shows 'yung pagtulong niya," she concluded.

Mendiola was last seen in ABS-CBN's hit 2019 series "Sandugo."

