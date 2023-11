Handout

MANILA – Young OPM artists Nik Makino and Mayo Marte hosted a “listening party” at Sine Pop in Quezon City for fans and industry friends to debut several unreleased songs.

Makino and Marte dropped “Shot Puno,” “Solid,” “Ngayong Gabi, “Hindi Ko na Kaya,” “Alak,” and “Alaala” under Believe Music Philippines.

For Makino and Marte, music makes people more connected. They added that when two artists use their talents for a more significant use, much can be accomplished.

They met in 2018 and started doing music together in 2019, releasing a song titled “TSD.” They also revealed that they are planning to collaborate again.

“Na-meet ko si Mayo in 2018 through Instagram. Nag-message ako sa kanya kung puwede kaming gumawa ng kanta kasi napakinggan ko ‘yung song niya sa YouTube. Nag-yes siya naman agad. Doon nagsimula ang pagkakaibigan namin,” shared Makino.

Marte added, “We both love music. Ang sarap kasi sa pakiramdam na nagkakaintidihan kami as artists.”

About their unreleased tracks

Makino, with 880k followers and a million streams on Spotify and digital music platforms, described the theme of his unreleased songs.

“Ang concept nitong unreleased songs ay story of my life — lahat ng pinagdaan ko sa buhay at pag-ibig. At nandun pa rin ako sa reinvention ng sarili ko at kung paano maggro-grow. Self-reflection din ito.”

Marte, behind the hit song “Bahala Na” with 2.4 million views on YouTube, also talked about the theme of his unreleased tracks.

“Ang major theme ng EP ay relationship — simula umpisa hanggang dulo — kung paano nasaktan at paano magmo-move on. Based ito sa experiences ng mga kakilala ko,” he said.

About fame and creating music

Makino is grateful to his fans for their love and support. His vlogs continue to earn million views and his hit songs “Neneng B,” “Lexi,” and “Moon” continue to dominate hip-hop chart.

Asked about how he handles fame, he told ABS-CBN News: “Ginagawa ko lang ito at nag e-enjoy lang ako. Hindi ko iniisip ang fame. Regular days, makikita nila ako sa palengke. Kung mayroong magpa-picture, sige, okay.”

He added, “My wife keeps me grounded at ang pinaka nagpapa-humble sa akin ay ‘yung pagiging madasalin ko kasi iniisip ko lang palagi na kung anong mayroon ako na talent ay hindi sa akin at pinahiram lang sa akin.”

The hip-hop artist also revealed his music process.

“Sa ngayon, tinatanggal ko sa utak ko ‘yung idea na 'sana mahigitan' ‘yung mga una kong hit songs. Nag-eenjoy lang ako. Hindi ko prine-pressure 'yung sarili ko. Kasi before, nangyari na ‘yan sa akin before — na sobrang pressure ako na sana mahigitan ‘yung unang songs — at nakakawala siya ng focus. So ngayon, talagang ine-enjoy ko lang. Kung magugustuhan nila, magugustuhan nila. Kung hindi, gagawa na lang ako ng bago,” he shared.

He continued: “Mas gugustuhin ko nang mag-share ng positive kesa negative. ‘Yun ang awareness ko.”

Thanking their career mentors John David Laylo, Phatrick Cruz, and Waheed Al Jarallah, Makino and Marte hope to inspire more young artists and reminded them to make songs that matter.

And they both ended the interview with vulnerability:

Makino shared: “ [Ako ay] tatay ng isang magandang anak. Isang mabuting asawa. Provider ng pamilya. Ito kasi ang hiniling ko nung panahon na walang-wala ako kaya kailangan kong protektahan. Sobrang daming kabataan na gusto ring makuha ang mga nakuha ko kaya super thankful ako. Kahit mawala ang boses ko, kakanta pa rin ako.”

Marte said: “Ang nagturo sa akin ay ‘yung Tatay ko. Bata pa lang ako, musically inclined na talaga ako. Nag-start ako gumawa ng music noong college. Hindi ko natapos ang college kasi pinagpatuloy ko ang music. Ngayon na nandito na ako, I wanna represent Ilonggos and make them proud.”