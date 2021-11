MANILA -- "Tawag ng Tanghalan" Season 5 grand champion Reiven Umali has released his debut single "Babalik Ka Pa Kaya."

Composed by Jam Capistrano, the song's lyric visualize is also now available on Star Music's official YouTube page.

Watch more on iWantTFC

According to Umali, the track is about someone waiting for a lover to come back.

"Ang kantang ito is tungkol sa taong hoping kung babalik pa ba 'yung taong mahal niya. And alam kong maraming makaka-relate dito sa kantang ito dahil sa partner or sa asawa nila, even sa mga taong nawalan ng kaibigan and family," Umali said in Star Magic's "Inside News."

"I am really hoping na ma-feel ng mga tao ang message ng kanta at maka-relate sila."

Watch more on iWantTFC

Umali also shared his inspiration behind the song.

"I will be honest na wala pa naman akong experience na sobrang deep 'yung love ko sa isang tao. Pero lahat naman tayo ay nagmamahal at lahat tayo ay nasasaktan. Kaya ginamit ko 'yong experience ko sa past relationships ko para mabigay ko ang emotion sa kantang 'Babalik Ka Pa Kaya,'" Umali shared.

Related video: