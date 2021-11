Screenshot mula sa vlog ni Jessy Mendiola

Hindi man magiging permanenteng tirahan, ipinasilip ng mag-asawang Luis Manzano at Jessy Mendiola ang kanilang inuupahang bahay habang ginagawa pa ang kanilang dream house.

Sa bagong vlog na inilabas ni Mendiola, ipinakita ng dalawa ang 4-bedroom rental home na napili nila sa limang bahay na kanilang pinuntahan para maging tahanan ng dalawang taon habang nire-renovate pa ang sariling bahay.

Kuwento ng mag-asawa, hindi pa nila pinupuno ng kagamitan ang kasalukuyang tinitirhan upang hindi magamit ang budget para sa ipinapagawang bahay.

“Ayaw din namin ng sobrang laki na bahay eh kaming dalawa lang naman,” ani Mendiola.

Bagamat hindi marami ang kasangkapan sa bahay, kapansin-pansin ang mga koleksyon ng paintings at artworks ni Manzano tampok ang ilang sikat na Filipino artists tulad nina Erwin Borlongan at Ramon Orlina.

Watch more on iWantTFC

Isa sa pinaka-nagustuhan umano ng mag-asawa ang malawak na garden sa likod ng bahay kung saan maaaring maglaro ang kanilang mga alagang aso. Nasa likod din ng bahay ang outdoor gym ni Manzano.

May sarili ring “Cloffice” o closet at office si Mendiola para sa sarili kung saan nakatago ang iba niyang mga gamit at kung saan din siya madalas magmuni-muni ng content para sa kaniyang YouTube channel.

Tingin ng dalawa, aabutin ng hanggang dalawang taon ang ipamamalagi nila sa rental home at maaaring doon pa magkaroon ng unang anak, biro ni Mendiola.

Payo naman ng aktres sa mga bagong kasal na mag-asawa, kung naghahanap ng mauupahan munang bahay habang ipinapagawa ang dream house, iwasang gumastos nang malaki at siguraduhin lang muna na komportable sila pansamantalang tahanan.

Ikinasal sina Mendiola at Manzano noong Pebrero sa Batangas.

Related videos:

Watch more on iWantTFC

Watch more on iWantTFC