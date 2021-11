Mula sa Instagram ni Seth Fedelin



“Maaasahan mo ako. Hindi kita pababayaan at hindi kita hahayaan na ma-down.”

Ito ang ipinangako ng aktor na si Seth Fedelin sa katambal na si Andrea Brillantes nang tanungin kung saan dapat huwag mangamba ang aktres.

Sa finale media conference ng seryeng “Huwag Kang Mangamba,” sinabi ni Fedelin sa on-screen partner na hindi niya ito tatalikuran kahit kailan at handa siyang ibigay ang kailangan ni Brillantes sa abot ng kaniyang makakaya.

“Andrea, huwag kang mangamba dahil lagi kong sinasabi sa ‘yo na bumaliktad man mundo, lahat ng tao sa paligid mo bumaliktad sa ‘yo and then nalungkot ka, andito ako, Ali. Andito ako puwede mo ilabas sa akin ang sama ng loob mo,” ani Fedelin.

“Hangga’t maaari kung ano 'yung kaya kong ibigay sa ‘yo, oras man, effort man, ibibigay ko para sa ‘yo. Kaya huwag ka matakot. Nandito ako. Nandito si Seth, si Yansi, si Tisoy, si Kano, andito ako.”

Malaki aniya ang naitulong ng aktres sa kaniyang karera sa showbiz dahil palagi nitong ipinapaalala ang halaga ng kanilang trabaho.

“Minsan tao lang din ako na napapagod din ako sa work. Siya 'yung pumipitik sa akin minsan na, ‘Oy, trabaho ka.’ So, hindi lang basta iniisip namin 'yung career naming dalawang magkasama kung 'di iniisip niya rin 'yung career ko individually,” pag-amin ng aktor.

Kuwento pa ni Fedelin, maging pagpo-post sa Instagram ay ipinapaalala sa kaniya ni Brillantes bukod pa sa mga gawain na bago sa kaniya sa pag-aartista.

Ipinagmamalaki rin ng aktor ang kanilang samahan na mas kilala sa bansag na “SethDrea” dahil nagtutulungan silang dalawa umakyat.

“Ang pinakamaipagmamalaki ko sa samahan namin, nag-mi-meeting kami niyan sa mga gagawin namin, sa mga plano namin, sa mga anong ipapakita, anong hakbang namin, next hakbang namin,” saad ni Fedelin.

“Minsan 'pag nag-uusap kami dapat ganito, dapat ganyan... So teamwork kami. Talagang kakampi ko siya, kakampi niya ako.”

Suportado rin ni Brillantes ang plano ni Fedelin na umukit din ng sariling pangalan sa industriya kagaya ng aktres na tumatak na sa publiko dahil sa mga nagawa nitong proyekto noon.

“Si Andrea 'pag nakilala siya ng tao, sasabihin, 'Ah si Andrea 'yung nasa 'Annaliza' yan.’ Eh ako 'pag ako tinanong mo sa tao, ‘Ah 'yung ka-partner ni Andrea, si Seth.’ So sa ngayon, gusto ko marinig na kunwari 'pag nagtanong ako sa tao... 'yung iba naman,” paglalahad ng aktor.

Nais din umano niya patunayan sa kaniyang sarili at sa kaparehha na kaya niyang sumabay sa husay sa pag-arte. Pag-amin pa niya, palagi rin umano siyang sinasabihan ni Brillantes na bumuo ng sariling pangalan.

“Sinasabi rin niya sa akin na buo ako ng sarili ko, buo ka ng Seth, buo ka ng sarili kong craft. At 'yun 'yung ginagawa ko ngayon. Doon ako nag-fo-focus. Minsan 'pag wala akong ginagawa nag-mo-movie marathon ako mag-isa and then kung anu-ano ang maiisip ko. So gusto ko siya sabayan si Ali and gusto kong kasabay siyang sumikat,” dagdag pa nito.

Unang nagtambal ang dalawa sa hit series na “Kadenang Ginto” kasama ang isa pang pares sa Gold Squad na sina Kyle Echarri at Francine Diaz.