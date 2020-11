Para kay KZ Tandingan, sulit ang paghihintay na pakasalan ang una at huling nobyo

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Sulit ang lahat para kay KZ Tandingan na pakasalan ang una at huli niyang nobyo.

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, muling nagkuwento sina KZ at mister nitong si TJ Monterde sa kanilang kasal na naganap nitong Agosto 28 sa Batangas.



"Pinromise ko sa mga magulang ko na mag-aaral muna ako, hindi muna ako magbo-boyfriend hanggang sa gumradweyt ako. Kahit noong ibinigay ko ang promise na 'yon, 'di ako sure kung mapapanindigan ko. Kasi kapag bigla kang tinamaan ng pag-ibig, 'di ba? Pero I'm so happy na God guarded my heart na even though may mga pinagdaanan pa rin naman akong sakit sa puso, lahat 'yon naging worth it. Lahat 'yon ay kumbaga kinailangan kong pagdaanan kasi inihahanda niya pala ako sa biggest blessing sa buhay ko who is TJ," ani KZ.

Ayon kay KZ, naging nobyo niya si TJ sa edad na 23.

"Ang kagandan ng power ng Panginoon is He can compress time. So 'yung lahat pala nung time na 'yon na feeling ko na lose ko na kasi ang tagal kong naghintay sa perfect na tao, kinompress Niya 'yon and after we got married parang hindi ko na feel na ang tagal kong naghintay. Parang he's worth the wait," dagdag ni KZ.

Para kay TJ, masaya siyang natupad na sa wakas ang pangarap niya na makasama araw-araw si KZ.

"Sobrang saya as super happy na everyday magkasama na kami at sabay na mag-breakfast, lunch dinner. ... Very happy at na-prove namin na tama' yung desisyon namin na magpakasal kahit mayroong pandemic," ani TJ.

Dalawang buwan pagkatapos ang kanilang kasal, ibinahagi rin ni KZ na ang mga nadiskubre niya sa kanyang mister.

"Maalaga na siya before kami ikasal. Pero nung ikinasal kami mas lalo siyang maalaga," ani KZ.

Para naman kay TJ, nadiskubre niya ang pagiging masiyahin ng kanyang misis.

"Sobrang sarap kasama. Tawang-tawa lang kami sa bahay. As in sobrang sarap kasama sa bahay. Kapag sinabi ko na lagi siyang kumakanta. Lagi talaga siyang kumakanta sa lahat ng oras. Ang sarap," ani TJ.

Sa hinaharap, pangarap nina KZ at TJ na magkaroon ng hanggang dalawang anak.

Matatandaang nito lamang nakaraang buwan nang ibunyag nina KZ at TJ ang kanilang kasal.

Ibinahagi rin ng dalawa ang ilang eksena mula sa kanilang kasal, kabilang na ang kanilang unang halik bilang mag-asawa sa isang music video.

