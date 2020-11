Kim Chiu at Bela Padilla, may mensahe para sa kaarawan ni Angelica Panganiban

MAYNILA -- Ibinahagi nina Kim Chiu at Bela Padilla ang kanilang mensahe para sa kaarawan ng kaibigan nilang si Angelica Panganiban nitong Miyerkoles, Nobyembre 4.

Matatandaang "AngBeKi" ang tawag sa samahan ng tatlong mga bituin.



Sa kani-kanilang Instagram account, ipinahatid nina Kim at Bela ang kanilang pagbati kay Angelica.

Sa post ni Kim, ibinahagi niya ang pagmamahal kay Angelica na pinapurihan niya bilang isang totoong tao.

"Mahal kita alam mo 'yan! Isa ka sa mga totoong tao na nakilala ko! Will forever treasure the tears we shared and most especially the laughter we always have whenever we’re together! Salamat sa pagiging totoong kaibigan! Salamat sinasakyan mo lahat ng trip ko, kayo ni (Bela). Deserve mo yan! Deserve mo na paliguan ng happiness dahil mabuti kang tao. Kaibigan, kapatid, anak, pinsan, artista ng bayan, and many more. I love you moms!" ani Kim.

Hiling lang ni Kim para kay Angelica ay ang kasiyahan nito sa buhay.

Samantala, ibinahagi naman ni Bela na kasama niya mismo si Angelica sa pagsalubong nito ng kaarawan.

Sa kanyang post, nagpasalamat din si Bela kay Angelica sa sayang dulot nito sa kanyang buhay.

"First time, magkasama tayo ng saktong 12. Salamat at taon taon kang ngumingiti at nagpapangiti. Wala na ;'kong mawi-wish sa 'yo this yeeeeaaarrrr!" ani Bela.

Nito lamang nakaraang buwan nang nagdiwang ng friendship anniversary sa Subic ang tatlo.

Noong 2017 sa panayam sa "Tonight with Boy Abunda" ikinuwento ni Kim na nabuo ang "AngBeKi" nang magkita-kita silang tatlo sa isang party.

"Hanggang sa lagi na kaming magkasama. Napa-funny-han naman kami sa isa't sa sa kalokohan ng isa't isa. May matapang, 'di matapang, may palatawa," ani Kim.

Ayon kay Kim, kadalasang usapan nilang magkakaibigan ay tungkol sa buhay at pag-ibig.

"Masaya kami sa nararamdaman na love namin sa isa't isa. Love for others, support lang kami, hindi kami 'yung tipong 'oh 'wag siya, oh 'wag 'yung ganyan.' Tapos sasabihin lang namin o kapag malungkot ka nandito lang kami, kapag masaya ka di ka nagte-text, 'yung mga ganun," ani Kim.



Noong nakaraang taon nang magpa-tattoo ang tatlo bilang simbolo ng kanilang pagkakaibigan.