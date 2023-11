Seth Fedelin renews contract with ABS-CBN

Actor Seth Fedelin has renewed his contract with ABS-CBN. Josiah Antonio, ABS-CBN News

MANILA — Actor Seth Fedelin remains a Kapamilya after he renewed his contract with ABS-CBN, Star Magic revealed Friday.

"Trabaho ‘to pero hindi nakikita ng mga tao na kami po para kaming nasa bahay dito," Fedelin said.

"Hindi ko akalain na aabot ako rito. Alam po ‘yan ng mga bossing na simpleng bata lang ako na nangarap tapos siguro narinig ng Panginoon ‘yung kahilingan ko and hanggang ngayon sa awa ng Panginoon, nandito pa rin ako sa bahay na pinangarap ko."

After some heartwarming messages from his love ones, Fedelin recalled the hardships he had to go through just to get into showbiz.

"Ang dami kong pinagdaanan na akala ko, hanggang doon lang ako pero hindi ko hinayaan. Nagsikap ako, inaral ko ‘yung gusto kong maging at hanggang ngayon natututo pa rin ako at siyempre ‘yung tao sa likod ko, sila pa rin ‘yung naniwala. Sila talaga ‘yung nakakita ng kaya kong gawin. Maraming salamat po sa inyo. Sobra ko pong na-appreciate bilang isang bata na nanggaling sa isang normal na pamilya," the actor said, mentioning ABS-CBN executives Mark Lopez, Carlo Katigbak, Cory Vidanes and Lauren Dyogi "na patuloy na naniniwala sa ’kin."

"Nag-audition ako sa Araneta, nakita niyo po ako at binigyan niyo po ako ng tyansa. Maraming-maraming salamat po. ‘Yung bahay po ng magulang ko pinapagawa na po sa awa ng Panginoon dahil po sa inyo. Isa po kayo sa rason kung bakit ko napagawa ‘yung bahay," he added.

Fedelin rose to fame after his stint as a housemate in "Pinoy Big Brother: Otso" and became part of the hit afternoon serye "Kadenang Ginto" with Andrea Brillantes, Francine Diaz, and Kyle Echarri.

He was also part of other series such as "Huwag Kang Mangamba" and "Lyric and Beat," among others.

Most recently, Fedelin was paired with Diaz in "Dirty Linen" and can now be seen in "Fractured."



"To be honest, ako po kasi, gusto ko lang po kasi na magtrabaho nang magtrabaho at ‘yung mga salitang ‘yun bibihira ko lang marinig. Natutunan ko lahat ng bagay, inaral ko lahat ng bagay, kahit nakakahiya na ako, inaral ko pa rin," Fedelin said.

"Kahit na nagda-drive ako sa taping ako lang mag-isa kinakaya ko ‘yun para masabi ko sa sarili ko na kung ano’ng meron ako nilahat ko, pinagsikapan ko. ‘Yung mga salitang ‘yun, hindi ko masyadong naririnig dahil hindi nila nakikita na napapagod ako, na nahihirapan ako, na naii-stress ako, na iniisip ko kung ano’ng mangyayari sa ’kin bukas. ‘Di ko po pinapakita ‘yun especially sa mga kamag-anak ko, sa pamilya ko, hindi," he added.

"Dahil ayokong makita nila, ayokong sabihin sa ’kin ng magulang ko na ‘nak huwag ka nang mag-artista, ‘di mo kami obligasyon, dahil gusto ko ‘tong ginagawa ko."