Lorrie Ilustre shares story behind Danny Javier's 'final' song

MANILA -- Musical arranger Lorrie Ilustre first heard "Lahat Tayo," the late Danny Javier's "send-off" song about mortality, five years ago.

“Lahat Tayo” was posted by Javier as a selfie video on his personal Facebook page, said Ilustre, who became the musical director of APO Hiking Society in 1979 when the group's career was just starting to take off.

"Ginawa ko lang 'yon kasi when I learned he was in the hospital and in bad shape, I want to post sa Facebook ko I want to ask for prayers but I refrained from doing that because sa family 'di sila naglalabas, so wala akong magawa. Pino-post ko na lang ';yung mga nagawa namin. Then his brother Jimmy sent me nga ito ulit, ipinaalala niya. So nung nakita ko, sabi ko kailangan tapusin ko ito. Kailangan ipadala ko sa kanya," Ilustre told TeleRadyo's Sakto on Thursday

"So ni-rush ko talaga, tinapos ko 'yon, ipinadala ko. Sabi ko, puwede ipakinig niyo kay Danny. They did. Ibinigay sa nurse 'yon, ipinapakinig nung nurse sa kanya, nagre-react si Danny and that's enough for me. I know narinig niya ang final form ng kanta niya, the way I am sure he wanted it," he said.



"Although 'yung topic malungkot, gusto niya maging masaya tayo. Alay niya sa fans niya 'yan and friends, everybody. Parang 'yan ang iniwan sa ating awitin ni Danny," he added.

Javier passed away last Monday. He was 75.

For Ilustre, Javier was more than a songwriter but a storyteller.

"Kapag gumawa ng kanta 'yan, nagkukuwento lang siya. So mga simpleng bagay lang kung ano ang maisip niya. Tulad ng 'Doo Bidoo' nung kinuwento niya 'yon, simple lang sa umpisa parang, hinihitsa ang mga bote ng beer 'yung mga ganun, 'yun ang tambol na lata, hanggang sa nagbi-build up. So, ganoon siya, storyteller siya. At saka palabiro, very light, very catchy ang melodies niya," Ilustre said.

"Ang maganda roon 'yung mga hindi mo ini-expect na topics napag-uusapan niya, like itong huling ginawa niya," said Ilustre referring to "Lahat Tayo."

Ilustre also described Javier as a true friend and an honest person.

"Si Danny isang tunay na kaibigan 'yan. Kumbaga sa commercial na ginawa namin noong araw, 'iba talaga ang may pinagsamahan.' Kahit malayo kayo, hindi kayo nagkakausap, kahit taon na, kapag dumating ang panahon at kailangan ang isa't isa nandiyan siya, nandiyan kami, nandiyan ako, ganun, tunay na kaibigan. At saka walang kaplastikan. What you see is what you get kay Danny, 'yun na 'yon," Ilustre said.

Asked of what he thinks will be the legacy of Javier, Ilustre said: "He was the one who coined OPM, 'yung ating ipinagmamalaki ngayon na Original Pilipino Music, si Danny ang nag-isip niyan. Those times na nag-uumpisa pa lang, talagang pinu-push niya tayo na magsulat ng sariling atin, promote natin 'yung atin at tangkilikin natin ang sariling atin. And I think 'yun ang iniwan ni Danny sa atin. Nag-iwan pa nga ng isang kanta eh."

