Ian Veneracion, hindi pa rin handa para sa sexy scenes

MAYNILA -- Sa edad na 47, nananatiling isa ang aktor na si Ian Veneracion sa mga hinahangaan ng mga manonood, lalo na ng mga kababaihan.

Pero sa vlog ng showbiz writer na si Ogie Diaz, inamin ni Veneracion na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya handa pagdating sa paggawa ng "love scene" o pagpapa-sexy.

"Kung gaano ako ka-ready nung kabataan ko, which was hindi ready, ganun pa rin," ani Veneracion na hindi napigilan ang pagtawa.

"Ikaw naman nalagpasan ko nga 'yung mga season dati, ST, 'yung mga ganun, nalagpasan ko na nga. Alangan naman na ngayon pa ako magpa-sexy parang nakakahiya naman," pag-amin ni Veneracion.

Nang matanong ang sekreto kung paano niya napapanatili ang kanyang "good looks," ani Veneracion: "Siguro 'yung utak ko tumigil na sa 16, totoo. Kung paano ako noon, pati ang kakulitan ko at pati kapilyuhan, I think it's the same. Kaya niloloko ko nga ang panganay ko na mas mature na siya sa akin ngayon," aniya.

"Hindi ko talaga nararamdaman ang edad ko. Kahit sa basketball o sa football, sa jiu jitsu, nakakalimutan ko palagi ang edad ko. Ang mga anak ko ang laging nagpapaalala, 'o kaya mo ba?' Ako, 'bakit?' 'You're not in your 20s.' Pero kapag ginawa ko wala naman, wala talaga akong nararamdaman pa. I don't feel my age," dagdag ni Veneracion.

"Importante sa akin talaga mag-daydream. Alam mo hindi ako nakokonsensiya kahit buong maghapon akong nagkakape o nakatingin sa puno o nakatingin sa ulap. 'Yung muni-muni, alam mo 'yon. Kasi lahat nang ginagawa ko ngayon ay nagsimula 'yon sa muni-muni. It's like planting seeds in your head," dagdag ni Veneracion.

Sa ngayon ay bida si Veneracion sa action series na "One Good Day" na magsisimulang ipalabas sa Nobyembre 17.

Kaugnay na video: