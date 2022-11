Comeback movie ng Star Cinema, mapanonood sa mga sinehan

PHILIPPINES - Tagumpay na naidaos ang grand global media con ng pelikulang “An Inconvenient Love” noong October 28 sa Dolphy Theater sa ABS-CBN building sa Quezon City.

Ang cast ng “An Inconvenient Love” kasama ang director at isa sa writers ng pelikula

Ipinalabas din sa publiko sa kauna-unahang pagkakataon ang official trailer ng nasabing pelikula sa grand media day na noon din lamang napanood ng cast at production team. Naging emosyonal ang grupo matapos mapanood ang kanilang mga eksena.

“N a-emotional din ako. Kasi this was my dream to make a Star Cinema movie. So when I watched it, parang: ‘ dream come true, right now, right here,’” sabi ni Direk Vargas.

Ang pelikula ay umiikot sa buhay ng main characters na sina “Ayef” (Belle Mariano) at “Manny” (Donny Pangilinan). Inilarawan ng DonBelle ang kanilang mga karakter sa pelikula.

“S i Ayef, she’s a girl with big dreams but she sees love as an inconvenience para abutin ‘ yung dreams niya,” ani Belle Mariano.

“A ko naman po si Manny, Manny is a plantito by morning, activist by night, but lover always,” sabi ni Donny Pangilinan.

Ang loveteam na DonBelle, Donny Pangilinan at Belle Mariano

Nag-click sa pelikula ang mga karakter na sina Ayef at Manny dahil pareho suilang naniniwala na ang pag-ibig ay isa lamang inconvenience o abala sa pagkamit ng iyong mga pangarap. Kaya’t nagdesisyon silang maging magkarelasyon pero may expiration. Tatagal ba ang kanilang relasyon o mawawalan ng saysay matapos ang nakatakdang panahon?

Sinagot din ng cast ang katanungan kung kaya ba nilang isakripisyo ang kanilang lovelife para sa pagtupad ng kanilang mga pangarap.

“I don't think I have to sacrifice either. Kasi both of them can work hand in hand because true love doesn’t stop you from going after your dream. True love supports. True love lets you be who you are, and lets you become the best version of yourself,” pahayag ni Maxene Magalona na gumaganap bilang kapatid ni Manny sa pelikula.

Naniniwala naman si Belle na kung totoo ang pagmamahalan, hindi hassle ang love habang si Donny, pwede namang pagsabayin ang lovelife at career hangga’t kakayanin.

“H indi naman kailangang pumili lagi if life, love, career, ganun. I mean, kung kaya mong pagsabayin lahat, then kaya,” ani Donny.

Official movie posters ng “An Inconvenient Love”

Mula rin sa sariling hugot sa kanyang karanasan, ibinahagi ng isa sa writers ng pelikula na si Daisy Cayanan ang kanyang naging realization kung ang pag-ibig nga ba ay isa lamang inconvenience.

“A ko po kasi talaga, pangarap, dati. Nung iniisip ko na inconvenient yung love, kailangan mo lang palang humanap ng tao na gagawing convenient yun para sa yo. And then eventually, kahit inconvenient yun, wala na kayong paki kasi yun (love) yung nanalo,” sabi ni Daisy.

Nagbigay pahayag din sina Iana Bernandez na gumaganap bilang isa sa mga bestfriends ni Ayef at JC Alcantara na gumaganap bilang kapatid ni Manny na may ASD o autism spectrum disorder.

“Kaya ko bang i-sacrifice yung love para sa pangarap? Feeling ko hindi, kasi kung naabot ko yung pangarap ko knowing na may ni let go akong love, hindi din ako magiging masaya,” sabi ni Iana.

“Pag nagmahal ako, tapos pangarap, siguro pipiliin ko, sabay na lang. Kasi ang sarap ng pakiramdam na sabay n’yong pupuntahan yung pangarap n’yo, sabay kayong mag-go-grow...grow together,” ani JC.

Ito na ang ikalawang pelikulang pinagtatambalan ng loveteam na DonBelle matapos ang kanilang digital film na “Love is Color Blind” at kanilang kauna-unahang pelikula na ipalalabas sa mga sinehan sa November 23, 2022. Kauna-unahang film project din ito ni Direk Petersen Vargas sa ilalim ng Star Cinema.