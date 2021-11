MAYNILA -- Sinagot nina Xian Lim at Kim Chiu ang ilang mga katanungan mula sa kanilang mga tagahanga sa pinakabagong vlog na inilabas ng aktres.

Isa sa mga tanong ng mga netizen ay kung bakit parang nahihiya na magsabi ng "I love you" si Chiu sa kanyang nobyo.

"Sagana ako sa 'I love you.' Saan niyo po nakuha 'yung idea na nahihiya si Kim na mag-I love you?" ani Lim.

"Tiba-tiba pa nga ako sa I love you ni Kim. Pero I think hindi lang talaga kami PDA (public display of affection) na tao. ... Hindi tayo ma-PDA. 'Yon tayo... 'yung type ng relationship namin is hindi kami ma-PDA," dagdag na paliwanag ng aktor.

Hirit naman ni Chiu: "Alam na namin 'yun sa isa't isa."

Sa vlog, nagbigay payo din sina Chiu at Lim para mapahaba at mas mapatatag ang isang relasyon.

"Loyalty and trust sa partner mo. Loyal ka, loyal ang partner mo at may tiwala ka sa partner mo na hindi siya gagawa ng kalokohan. Iwas sa mga duda-duda. Selos-selos sometimes pero okay lang naman 'yon," ani Chiu.

"Yes, tama si Kim. I guess putting it into work. Hindi porke kayo na ay petiks-petiks na lang. I guess it's your duty and obligation as a boyfriend and as a girlfriend, it's a duty and an obligation to make each other happy every single day," ani Lim.

Nagsimula ang pag-iibigan ng dalawa noon pang 2012, pero noon lamang 2018 nang kumpirmahin ng aktres ang kanilang relasyon.

Sa nakaraang panayam, ibinahagi ni Chiu na mas naging malapit sila sa isa't isa dahil sa pandemya.

