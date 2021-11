“Nasaan ‘yung difference?”

Ganito ang naging reaksyon ng maraming kaibigan at tagahanga ng performer na si Darren Espanto nang gayahin nito ang isang karakter sa pinag-usapang Korean thriller na “Squid Game.”

Napili ni Espanto na mag-ala Officer Hwang Jun-Ho na ginampanan ng Korean actor na si Wi Ha-joon para sa trending series sa Netflix.

Kinagiliwan ng mga netizens ang itsura ng singer dahil kuhang-kuha nito ang suot ng karakter bukod pa sa pagkakahawig mismo sa aktor.

“May nanalo na,” komento ng aktres na si Kira Balinger habang napa-”OMG” naman ang OPM icon na si Gary Valenciano sa larawan ni Espanto.

“Gayang gaya?!!! HAHAHAHA” saad naman ng YouTube star Niana Guerrero.

Ngunit higit na ikinasaya ni Espanto nang i-like mismo ni Wi Ha-joon ang kaniyang retrato na inilabas niya pa sa kaniyang Twitter account.

“NO WAAAAY Wi Ha-Joon liked my post!!!” pahayag nito sa social media.

NO WAAAAY 🥲 Wi Ha-Joon liked my post!!! pic.twitter.com/eX2qrBtR0z