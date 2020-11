Vilma Santos, nagpasalamat sa mga bumati sa kanyang kaarawan

MAYNILA -- Nagpaabot ng kanyang pasasalamat at pagmamahal ang batikang aktres na si Vilma Santos sa kanyang mga tagahanga at mga nakaalala sa kanyang kaarawan nitong Martes, Nobyembre 3.

Sa Instagram, isang video ang ibinahagi ni Vilma, kongresista sa ika-6 na distrito ng Batangas.

"Salamat po sa inyong lahat, sa lahat po ng nakaalala, sa lahat po ng bumati, maraming-maraming salamat po mula sa aking puso. I love you all maraming salamat po. God bless you, I love you," ani Vilma sa inilabas na video.

Sa caption ng kanyang post ay nakasulat naman ang mga salitang: "From the bottom of my heart, maraming salamat po! LOVE YOU!"

Komento naman ng anak ni Vilma na si Luis Manzano sa kanyang post: "Love you!!"

Nitong Martes ng umaga, una nang nagbigay ng mensahe at pagbati si Luis para sa kaarawan ng kanyang ina.

Nagpaabot din ng kanyang pagbati para sa kaarawan ni Vilma ang aktres na si Jessy Mendiola, nobya ni Luis.

Happy birthday, Momski! We love you very much," ani Jessy.



Si Luis ang anak ni Vilma sa aktor at host na si Edu Manzano. Maliban kay Luis, may anak na lalaki si Vilma sa asawang si Senador Ralph Recto.

Sa nakaraang panayam sa "I Feel You," binigyang diin ni Vilma na ang pinakamalaking tagumpay niya ay ang mapalaking mabubuting tao ang kanyang mga anak.

“Ang responsibilidad ng isang ina ay walang katapusan. Ang biggest fulfillment nito, na-bless ako ng Panginoon ng dalawang anak na galing sa akin mismo,” aniya.

“Makita ko lang sila na lalaki ng maayos at productive, God-loving persons, magiging maganda ang mga buhay nila, siguro 'yun na ang masasabi kong fulfilled ako as a mom,” dagdag ni Santos ang kinikilalang Star for All Seasons ng show business.