'Tuloy ang laban mga Kapamilya': Coco Martin, may mensahe sa kanyang kaarawan

MAYNILA -- Sa araw ng kanyang kaarawan, isang mensahe ng pag-asa at pasasalamat ang ibinigay ni Coco Martin sa lahat ng kanyang mga tagahanga at mga manonood ng sikat na serye ng ABS-CBN na "FPJ's Ang Probinsyano" na ngayon ay nasa ika-5 taon na.

"Sa pagbuo ng teleserye ng 'FPJ's Ang Probinsyano,' napakarami niyang kuwento at pagsubok na puwedeng i-share sa mga tao. Napakaraming beses na maraming naaksidente, kahit ako po. Ika nga laging kasabihan namin sa show, kahit buhay namin binubuwis namin mapaganda lang namin ang programa namin," ani Coco.

Sa kanyang mensahe, muling binigyang pagkilala ni Coco ang batikang aktres na si Susan Roces na tumayong ina nila sa programa.

"Gusto ko po sanang ibigay ang respeto at tribute na ito para kay Tita Susan. Sa gitna ng pagsubok at pandemya na pinagdadaanan namin ngayon, hindi po siya nagparamdam na iiwan niya kami. Kahit ngayon, gumawa po siya ng paraan para makapag-taping kahit na nandoon lang siya sa bahay niya," ani Coco.

"Siya po ang aming tumatayo naming ina, lola, ang puso ng buong 'Ang Probinsyano,'" ani Coco.

Sa programa, ginagampanan ni Susan ang karakter ni Flora, ang butihing lola ng bidang karakter na si Cardo Dalisay na ginagampanan ni Coco.

Matatandaang binigyang basbas ni Susan si Coco na gawing serye ang "Ang Probinsyano" na base sa pelikula ng yumaong asawang si Fernando Poe Jr. na inilabas noong 1997.

Ayon kay Coco, isang pamilya ang seryeng "Ang Probinsyano" na pinatatag na ng panahon.

"Pamilya po kami rito. Hindi po kami tatagal ng ganito katagal kung hindi po kami nagmamahalan at nagrerespetuhan. Maraming mga hindi pagkakasunduan pero sa kabila noon ay nanatili pa rin ang magandang pagsasamahan bilang pamilya kasi napatatag na kami ng haba ng panahon," ani Coco.

Ayon sa aktor, lubos ang kanyang pasasalamat sa lahat na patuloy na sumusuporta at tumatangkilik sa serye.

"Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng pamilyang Filipino na hanggang ngayon ay sumusubaybay at nanonood gabi-gabi sa aming programa. Napakalaking utang na loob namin sa inyo dahil kayo ang nagpapalakas ng loob namin para ipagpatuloy pa rin namin ang aming trabaho," ani Coco.

"Hindi po kami susuko. Sabi nga namin tuloy ang laban. Kung ito ang maisusukli namin para sa inyo na mabigyan kayo ng magandang palabas at makapagbigay kami ng inspirasyon sa inyo, ibibigay po namin sa inyo ito at sisiguraduhin namin na hindi po namin kayo bibiguin," ani Coco.

"Kaya maraming-maraming salamat po at mahal na mahal namin kayo. Anumang pagsubok ay ating malalampasan, tuloy ang laban, mga Kapamilya," dagdag ni Coco.

Panoorin gabi-gabi ang “FPJ’s Ang Probinsyano” sa A2Z channel 11 analog TV sa Metro Manila at mga bahagi ng Cavite, Laguna, Quezon, Rizal, Bataan, Batangas, Bulacan, at Pampanga. Mapapanood din ito sa iba’t ibang cable TV at satellite TV providers sa buong bansa.

Patuloy din itong napapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m. sa CineMo at Kapamilya Channel sa cable at satellite TV sa Kapamilya Channel (SKYchannel 8 sa SD at channel 167 sa HD, Cablelink channel 8, G Sat Direct TV channel 22, at karamihan ng cable operators na miyembro ng Philippine Cable and Telecommunications Association sa buong bansa).

Maaari ring subaybayan ito sa Kapamilya Online Live sa YouTube channel at Facebook page ng ABS-CBN Entertainment, pati na rin sa iWant app o iwanttfc.com. Mapapanood din ito sa labas ng Pilipinas sa The Filipino Channel.

Samantala, narito ang mga maiinit na tagpo sa "FPJ's Ang Probinsyano" nitong Lunes, Nobyembre 2.

