Nyoy Volante at Kris Lawrence, nagbukas ng negosyo nitong pandemya

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Ibinahagi ng mga mang-aawit na sina Nyoy Volante at Kris Lawrence ang mga bagay na natutunan nila sa pagnenegosyo na nakatulong sa kanila sa gitna ng pandemya.

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes, sinabi ni Nyoy na sa panahon ngayon, hindi kailangang maging mapili. Aniya, lahat ng oportunidad na ibinibigay ay kailangang tanggapin.



"Hindi ko alam kung magwo-work ito for everyone else basta sa akin, kapag may pumasok na blessing, kapag may pumasok na opportunity, grab it. Hindi maibibigay sa iyo 'yan if people think you are capable of doing it," ani Volante.

"Basta kapag may isang bagay na naisipan ka, gawin mo. Huwag ka na choosy, lalo na sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon, lahat ng puwede mong pagkakitaan basta marangal, basta feeling mo hindi makakasakit ng ibang nilalang, gawin mo kasi lahat, every little bit counts right now, lalong lalo na ngayon," dagdag ni Nyoy.

Maliban sa online food business kasama ang kanyang asawa, abala si Nyoy sa iba pang pagkakakitaan katulad nang pagsusulat ng kanta.

"Mayroon po akong bagong kanta I released it two weeks ago ang title niya ay 'I Wanna Kiss You.' Gusto ko sana i-point out na noong panahon na nagkaroon tayo ng pandemic, let's use it. Kasi itong kanta na ito ay nabuo noong nagkaroon ako ng panahon. Hindi man malaki ang pinagkakakitaan but it helps boost your presence, your career. 'Yung mga maliliit na bagay na 'yan puwede mong gawin during pandemic," ani Nyoy.

Maliban sa "ASAP Natin 'To," parte rin si Volante ng Tawag ng Tanghalan ng "It's Showtime."

Para naman kay Kris, cmas makakatulong din kung mahal mo ang ginagawa mo.

"Love what you do and do what you love. For me, I love fashion so in-inject ko 'yon sa mga business ko na ginawa ko. It's also a passion," ani Kris.

Maliban sa courier service, nagbebenta rin ng chest bag, face mask at personal protective equipment o PPE si Kris.

"Medyo nag-panic ako ng pandemic kasi ang pasok ng revenue talagang bumagsak. So gumawa na ako ng ibang paraan para kumita. So nagtayo ako ng ibang business. Ngayon mayroon akong courier business. It's stationed in Cavite," ani Kris.

"Maraming nawalan ng trabaho. So I have a friend that has a company at 'yung mga sewer niya nawalan din ng trabaho. So since we're going into the new normal, if we're gonna stay safe, we might as well be swaggy and stylish. So nabigyan namin ng trabaho 'yung mga sewer na nawalan ng trabaho,," ani Kris tungkol sa negosyong PPE.