Luis Manzano, may mensahe sa bumabatikos kay Janine Berdin

MAYNILA -- "Wala kayong paki sa happiness niya."

Ito ang mensahe ni Luis Manzano sa mga bumabatikos kay Janine Berdin na kamakailan lang ay nag-trending dahil sa pagbabagong ginawa niya para mas mapaganda pa ang sarili.

Nito lamang Sabado ay sumabak sa "I Can See Your Voice" si Berdin kung saan host si Manzano.

"Ang guest star natin ngayong gabi took social media by storm when she posted her beautiful transformation. Maraming bashers pero ito ang maganda rin -- she took the high road and matapang niyang hinarap ang lahat ng 'yan. Dahil diyan saludo tayo sa kanya," pauna ni Manzano bago tawagin si Berdin na nagwagi sa season 2 ng Tawag ng Tanghalan.

Nang tanungin ni Manzano kung ano ang nadiskubre niya sa sarili sa panahon ng pandemya, sagot ni Berdin: "Siguro po I found my way sa path ng self-love."



Nagbigay din si Manzano ng mensahe sa mga bumabatikos kay Berdin.

"Eto lang yan: sa lahat ng mga bumabatikos sa bagong pangyayari sa buhay ni Janine, wala kayong pakialam sa happiness niya kung hindi naman kayo naaagrabyado," ani Manzano.

Nito lamang Oktubre sa panayam ni Vice Ganda sa "Gabing Gabi na Vice," inamin ni Berdin na ipinaayos niya ang kanyang ilong.

"Yung biggest insecurity ko ay 'yung nose ko, so 'yun po ang in-enhance ko, 'yung nose ko lang po," ani Berdin kay Vice.

Ayon kay Berdin, masaya siya sa kinalabasan ng kanyang pagbabago. Ipinaliwanag din niya ang dahilan ng kanyang pagpaparetoke.



"Kitang-kita po na hindi ako masaya sa sarili ko dati. Kaya kapag pinapanood ko ang videos at photos ko ngayon ay ibang iba. Hindi lang po sa itsura kung hindi sa aura na ang saya ko na ngayon," aniya.

Matatandaang bago magwagi sa Tawag ng Tanghalan noong 2018 ay sumali siya sa season 1 nito pero hindi pinalad.

Sumali rin noon si Berdin sa "The Voice Kids Philippines" at "Star Circle Quest: Search for the Next Kiddie Superstars 4" kung saan siya naging semifinalist.