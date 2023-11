MAYNILA – Malalim ang pagpapakahulugan ng aktres na si Jennica Garcia para sa aircon.

Para sa Kapamilya star, Hindi ito basta kagamitan lamang sa bahay kung hindi simbolo ng kaginhawaan sa buhay na maaari niyang ibigay sa kaniyang dalawang anak.

Kamakailan lamang pinag-usapan sa social media kung bakit tila emosyonal si Garcia matapos makabili ng aircon para sa kanilang studio unit.

Sa vlog ni Luis Manzano, ipinaliwanag ng aktres ng “Dirty Linen” na mayroon silang second-hand na aircon noon ngunit dahil sa kalumaan lagi na itong nasisira kaya napilitan silang huwag na gamitin at mag-electric fan na lamang.

“Pinansin ko sa mga anak ko kung okay lang sila, nakakatulog naman sila. Nung dumating 'yung bill namin sa kuryente, less than P1,000. The best. Kaya sabi ko tuloy-tuloy natin ito. Okay naman sila,” kuwento ng aktres.

Ngunit nagbago ang pananaw nito nang makasama sa “Dirty Linen” kung saan may sarili itong aircon sa lock-in taping.

Ayon kay Garcia, hindi niya maiwasan maluha kapag naaalala ang mga anak na nasa kanilang bahay at electric fan lamang ang gamit habang siya ay may ginahawa ang pagtulog.

“Naiiyak talaga ako gabi-gabi kasi naka-aircon ako, sila (mga anak) hindi,” pag-amin nito.

“Hindi ko na rin naman siya hinahanap-hanap pero nung na-experience ko siya ulit doon ko naiisip na 'yung mga anak ko na pinapawisan.”

Kuwento pa ng aktres, dito nagsimula ang kaniyang paghilom sa mga sugat sa bigong pag-ibig. Dahil naramdaman umano niya na kaya niyang buhayin ang kaniyang pamilya kahit mag-isa lamang siya.

“Nung nakarating na kami sa mga stage na 'yun, ngayon nakabili na rin kami ng kutson na makapal-kapal siya. Dati naglalatag lang kami tapos manipis siya. Pakiramdam ko doon nagsimula 'yung healing ko talaga na kaya ko pala kami,” ani Garcia.

Malaki rin aniya ang pasasalamat sa Diyos dahil hindi mapaghangad ang kaniyang dalawang mga anak.

Tuloy-tuloy pa rin ang mga proyekto ni Garcia sa ABS-CBN matapos ang “Dirty Linen.” Sa katunayan, kasama ito sa PIE Channel at sa katatapos lamang na “It’s Your Lucky Day.”

