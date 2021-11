Mula sa vlog ni Ogie Diaz

Naging bukas ang beteranong mang-aawit na si Jed Madela sa kaniyang pinagdadaanang anxiety na tila sumusubok sa katatagan niya sa showbiz industry.

Sa panayam sa vlog ni Ogie Diaz, tahasang inamin ni Madela na may pinagdadaanan ito nang matanong tungkol sa mga nailabas nitong saloobin sa kaniyang social media account.

“Ang daming questions sa isip ko minsan. Most of the time, lumalabas 'yan lahat ng gabi or pagpahinga na. So ang dami kong naiisip at tinatanong sa sarili ko. Am I still wanted? Am I still relevant in this business? Do people want to hear me sing?” saad ni Madelia.

Ayon sa singer, sa social media niya nailalabas ang mga tunay na nararamdaman at umaasang maiintindihan ng mga malalapit sa kaniya na hindi maayos ang kaniyang kalagayan.

“Napo-post ko 'tong mga bagay na 'to because it is also a cry for help. It is also a call sa mga taong nakakaintindi sa 'kin or nakakakilala sa 'kin to let them know na I'm not doing okay,” ani Madela.

Kuwento nito, napupuno na minsan ng mga pagdududa at mga katanungan ang kaniyang isip lalo na pagdating sa kaniyang karera sa industriya.

Kaya hindi umano niya maiwasang maging emosyonal kahit sa pagkanta sa kaniyang online streaming, lalo na kapag sakto sa pinagdadaanan niya ang mga lyric ng awitin.

“I want people to see that I am also human. Kasi minsan ang nakikita nila sa celebrities akala nila... untouchables, a perfect life. But it's not e. Nobody has a perfect life. It is showing the people that pare-pareho tayo ng pinagdadaanan,” tugon ng singer.

“When people see me online, that's the real Jed Madela that they see. Hindi 'yung nakikita nila sa 'ASAP.' Hindi 'yung nakikita nila sa mga shows. The real Jed that you see is the one that you see in unexpected times online.”

Sa musika umano siya nakakahanap ng kalinga kapag sinusumpong ng anxiety. Hinahayaan na lamang niya ang sarili na umiyak kung kinakailangan upang mailabas ang tunay na saloobin.

“I already had myself checked. My doctor told me, everybody goes through these situations. It just so happened na masyadong nama-magnified sa atin kasi nasa entertainment industry,” pag-amin ni Madela.

“What's important about it is you acknowledge it. Kaya ako hindi ako nahihiyang sabihin na I have anxiety issues. If you have something like that, it's nothing to be ashamed of. Kailangan mo talaga humingi ng tulong,” dagdag nito.

Ngunit bukod sa musika, malaki rin ang ginagampanang tulong ng sikat na Korean boy group na BTS sa buhay ni Madela.

Aniya, abala siya sa panonood ng mga konsiyerto, reality shows, at maging pangongolekta ng mga merchandise ng BTS bilang isang fan.

Ngunit higit pa rito, nakaka-relate umano si Madela sa kuwento ng BTS kung paano nagsimula ang grupo noon.

“Yung BTS helped a lot din because 'yung relatability, because 'yung ginagawa natin ngayon people will see how people will relate to us na nakikita nila on TV -- na 'di pala lumalayo 'yung pinagdadaanan natin,” ani Madela.

Paglalahad niya, nagsisilbing inspirasyon sa kaniya ang BTS lalo na kung paanong minsan ding nagpamigay ng flyers ang mga ito noong hindi pa sila sikat. Bagay na naranasanan ni Madela noong nagsisimula pa lamang siya sa showbiz.

“They started from walang-wala. Na sila mismo 'yung nagbebenta ng sarili nila. Sila ang naglalako ng flyers nila. And I saw myself in that. Dati magmo-mall show ako, minsan walang manonood kasi 'di naman ako kilala,” pag-alala nito.

“Before ako mag-mall show, mag-iikot muna kami mamimigay ng flyers para may manood. Doon nakita ko 'yung pingdaanan ng BTS na from nobody until they became a huge name in the industry.”

Ito rin umano ang kaniyang dahilan kung bakit ito nagtuloy-tuloy sa YouTube -- upang maging inspirasyon din sa ibang tao na kahit artista siya ay pinagdadaanan din niya ang mga nararanasan ng mga ibang tao.