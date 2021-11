MAYNILA -- Balik-social media ang aktres na si AJ Raval higit isang linggo matapos niyang burahin ang mga retrato sa Instagram.

Matatandaang nagdesisyon si Raval na magpahinga muna sa social media matapos siyang madamay sa kontrobersiyal na hiwalayan nina Kylie Padilla at Aljur Abrenica.



Matatandaang sa isang TikTok video nito lamang Oktubre 20 ay humingi ng tawad si Raval kay Padilla matapos niyang ibahagi ang post ni Abrenica tungkol sa umano'y panloloko ng kanyang misis.

Inamin ni Raval na nanliligaw sa kanya si Abrenica.

Sa nasabi ring TikTok video ay ipinaalam din ni Raval na pansamantala muna siyang magpapahinga sa social media para maprotektahan ang kanyang mental health.

“Ayoko na, gusto ko na lang po ng peace,” aniya sa nakaraang post. “Sana matapos na ‘to kasi bugbog na talaga ‘yung mental health ko. Hindi ko na kaya. Mag-so-social media detox muna ako siguro. Next year na ako babalik sa social media.”

Pero nitong Linggo, Oktubre 31, muling nagbalik sa Instagram ang sexy star.

Sa kanyang bagong post, ibinahagi ni Raval ang mga retrato kung saan kita ang kanyang bagong gupit para sa isa namang proyekto.

Isang action movie ang nakatakdang gawin ni Raval sa direksyon ni Roman Perez Jr.

"New look for the new project!!" ani ng anak ng action star na si Jeric Raval.



