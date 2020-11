Marcelito Pomoy, nangamba para sa pamilyang nasa Quezon dahil sa bagyong Rolly

Watch more in iWantTFC

MANILA -- Maliban sa pademyang COVID-19, hinarap din ni Marcelito Pomoy at ng kanyang pamilya ang hamon ng bagyong si Rolly na nalanta sa ilang parte ng bansa.

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, ibinahagi ni Marcelito na taga-Quezon ang saloobin sa mga pagsubok na hinarap.



"Ang na-realize ko kailangang mag-ingat. Ito ang panahon na kailangan nating magdasal. 'Yung tipong maging safe tayong lahat, hindi lang dito sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo," ani Marcelito.

Sa panayam, inamin ni Marcelito ang pangamba na wala siya sa tabi ng kanyang pamilya nang manalanta ang bagyong Rolly sa Luzon kabilang na sa Calauag, Quezon kung saan naroon ang kanyang mga mahal sa buhay.

"Siyempre hindi mawawala sa akin (ang pangamba) kasi hindi ko sila kasama," ani Marcelito na ibinahaging ang COVID-19 ang dahilan kung bakit hindi niya kasama sa Maynila ang kanyang pamilya.

"Ang hirap kasi sa sitwasyon ngayon na may COVID pa, 'yun ang problema roon," ayon sa mang-aawit.

Dagdag niya: "Sobrang takot ko kasi wala ako roon gusto ko makasama ang asawa ko. Gusto ko anuman ang mangyari nandiyan ako sa tabi nila, 'yung tipong ganun. 'Yung mahahawakan ko sila. Kung kailangang i-save bilang magulang, bilang tatay."

Ayon kay Pomoy nasa biyenan niya ang kanyang asawa at anak at nasa maayos ang kalagayan.

"As of now, okay sila. Bago pa ang bagyong Rolly, pinaghandaan na namin 'yan. Tinatawagan ko. 'Kailangan niyong maghanda,'" ani Marcelito.

Samantala, ayon sa weather specialist ng PAG-ASA na si Ariel Rojas, wala ng warning signal na nakataas sa anumang bahagi ng bansa dahil sa bagyong Rolly na inaasahang lalabas sa Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong Martes ng umaga.

Binabantayan ngayon ang bagyong si Siony na maaring makaapekto sa Northern Luzon sa araw naman ng Huwebes.

"Sa ating pagtaya medyo erratic ang movement ni Siony, base sa ating nakikita ito ay maaring makaapekto sa extreme Northern Luzon sa area ng Cagayan, Batanes, Babuyan by Thursday, pero ang ating track hindi pa sigurado kasi paiba-iba ang pagkilos ni Siony," ani Rojas.

At para sa mga nais tumulong sa mga nasalanta ng bagyong Rolly, maaring makipag-ugnayan sa Sagip Kapamilya.

