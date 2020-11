Kira Balinger at Grae Fernandez, malaki ang pasasalamat na maging parte ng 'Ang sa Iyo ay Akin'

MAYNILA -- Ibinahagi nina Kira Balinger at Grae Fernandez ang kasiyahan at pasasalamat na maging bahagi ng sikat na serye ng ABS-CBN na "Ang sa Iyo ay Akin."

Sa "We Rise Together" nitong Lunes, inamin ni Kira na hindi siya makapaniwala sa malaking biyaya na natanggap sa gitna ng pandemya.

"I feel so blessed. Sabi ko nga a while ago, in the middle of a pandemic, I have work. So that's, oh my gosh, that's the biggest blessing I have right now. I'm very, very excited also kasi grabe ang stars nito. They are so kind talaga. They are so loving and welcoming. I know na marami akong matutunan. So I'm looking forward to that. Super excited," ani Kira.

"I think you would expect na nakaka-intimidate pero super hindi. They're so welcoming and they treat us like family talaga. They're always there. They're willing to help us, especially off set. Behind the camera, sobrang family na namin," dagdag ni Kira tungkol sa mga kasamahan sa serye.

Katulad ni Kira, masaya si Grae na makasama ang magagaling na artista ng "Ang sa Iyo ay Akin."

"Napakasaya ko po rito. Actually beforehand pinanood ko po 'yung past episodes at napakaganda po talaga ng show na ito. At 'yung mga stars ng show na ito ay napakagaling at nung na-meet ko sila at naka-work ay napakabait po nila. Very thankful. Pati director and staff namin ay very helpful and very kind to us every time," Fernandez

Ayon kay Grae, malapit na silang mapanood sa sikat na serye.

"'Yung part namin ay coming soon 'yan. Within the month of November nandiyan na kami. So abangan niyo po 'yan," ani Grae.

Sa serye gagampanan ni Kira ang karakter ni Hope, anak ni Ellice (Iza Calzado) at Gabriel (Sam Milby).

"Ako ang anak ni Ellice dito, ni Ms. Iza, ako ang unica hija. Si Hope she's very hardworking, she's like her mom. May pagka-fierce din pero mabait pagdating sa family. Kumbaga like when she's in school siya 'yung pinaka-queen bee roon; pero pagdating sa bahay siya ang baby, sobrang baby niya," ani Kira.

"Ako naman si Jacob, ako ang anak ni Marissa, ni Ms. Jodi Sta. Maria," ani Grae.

Sa ngayon ay naka-lock-in taping sina Grae at Kira.

Noong nakaraang linggo nang inaanunsiyo ng JRB Creative Production na magiging parte sina Kira at Grae ng "Ang sa Iyo ay Akin."

Matatandaang nagkatrabaho sina Grae at Kira sa sitcom na "Funny Ka, Pare Ko," at iWant original series na “Spirits Reawaken" noong 2018.

Maliban kina Jodi at Iza at Sam, bida rin sa serye si Maricel Soriano. Tampok din ang mga bituin na sina Desiree del Valle, Paulo Angeles, at Michelle Vito.

Sa ilalim ng direksiyon ni FM Reyes, mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes ang "Ang sa Iyo ay Akin" sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, pagkatapos ng "FPJ's Ang Probinsyano."

Mapapanood na rin ang sikat na serye sa free TV sa pamamagitan ng A2Z Channel 11.

