Angelica Panganiban humanga lalo sa voice actors dahil sa bagong pelikula

Inihayag ni Angelica Panganiban na lalo siyang humanga sa mga voice actor matapos mapasabak sa voice acting para sa bago niyang pelikulang "Hayop Ka! The Nimfa Dimaano Story."

Ayon kay Panganiban, unang beses kasi niyang sumabak sa voice acting para sa pelikula, isang animated film na nag-premiere sa Netflix noong Oktubre 19, at naging hamon para sa kaniya ang ganoong klase ng pag-arte.

"Kasi sanay akong umarte nang kumpleto, nang nakikita ako sa camera, may facial expressions. Parang mas madaling mag-deliver kung gumagana lahat," ani Panganiban sa panayam ng ABS-CBN News.

"With this, boses mo lang 'yong kailangang umarte so parang... kailangan mong um-effort talaga para matawid mo sa audience 'yong talagang nararamdaman ng character," aniya.

"Sabi ko nga, tumaas iyong respeto ko lalo sa mga voice actors dahil mahirap pala 'yong trabaho nila," dagdag niya.

Ipinagmamalaki rin umano ni Panganiban ang gawang Pinoy na animated film, lalo't mas maraming makakapanood nito sa pamamagitan ng Netflix.

"Dapat ipasok natin sa isip natin na kaya nating mga Pilipino na gumawa nito," ani Panganiban.

"Ang sarap dahil ngayon 'di ba nasa Netflix siya so mas wider 'yong range, mas maraming makakapanood. Kailangan nating ipagmalaki 'yong mga nagagawa natin," aniya.

Ang "Hayop Ka! The Nimfa Dimaano Story" ang kauna-unahang animated film ng Netflix na gawang Pinoy.

Ginagampanan ni Panganiban ang bidang si Nimfa, isang pusa.

Kasama rin ni Panganiban sa pelikula sina Sam Milby at Robin Padilla.

-- Ulat ni Ganiel Krishnan, ABS-CBN News