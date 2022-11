MAYNILA – Marami ang nakapansin sa tila “glowing” na itsura ng Gutierrez matriarch na si Annabelle Rama matapos ang kaniyang ika-70 kaarawan.

Ngunit hindi pinalampas ni Rama ang mga netizen na nagsasabing nagparetoke ito ng kaniyang mukha kaya naging “mas bata” ang kaniyang itsura.

Sa kaniyang Instagram account, tahasang itinanggi ni Rama na nagpaayos ito ng mukha.

“Ang daming nag comment na I look so young baka daw nagpa retoke ako. Simula ng bata pa ako hanggang ngayon never akong nagpa gawa sa mukha at sa buong katawan ko,” saad ng dating aktres.

Hirit pa niya, takot siya sa operasyon at injection kaya malabong magpagawa ito ng kahit ano sa kaniyang katawan.

Sa huli nagpasalamat din ito sa mga natanggap na komento, positibo man o negatibo, dahil nag-enjoy umano siyang basahin ito.

Kinatampukan ng personalidad sa politika at showbiz ang naging kaarawan ni Rama sa isang exclusive club sa Taguig City.

Kabilang sa mga dumalo ay sina Richard Gomez, Lucy Torres, Aga Muhlach, Charlene Gonzalez, Willy Revillame, Herbert Bautista, Cesar Montano at Ian Veneracion.

Nakisaya rin sina Vina Morales, Maja Salvador, Iza Calzado, Ciara Sotto, Karla Estrada, Assunta de Rossi, Angeline Quinto at James Yap.

Kasal si Rama sa beteranong aktor na si Eddie Gutierrez at may anim na anak kabilang na sina Ruffa, Richard, at Mond na pumasok din sa showbiz.

KAUGNAY NA BALITA

Watch more News on iWantTFC

Watch more News on iWantTFC