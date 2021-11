Elisse Joson and Mccoy de Leon share the first glimpse of their daughter Felize’s face through a short film released on Monday. YouTube: Elisse Joson

MANILA — Celebrity couple Elisse Joson and Mccoy de Leon introduced on Monday their daughter, Felize, a day after they revealed being first-time parents.

Joson and de Leon shared the first glimpse of their firstborn’s face and also chronicled the actress’ pregnancy in a short film, released through her YouTube channel.

The video showed Joson’s time abroad while on hiatus from showbiz, as well as her reaction to the earliest sonogram of her pregnancy.

“Hindi ko mapakita ‘yung excitement ko masyado because I am also scared,” she said in a selfie video. “I don’t know how to be a mom. I bet it’s hard. But, kaya ‘to. We will get through it.”

Watch more on iWantTFC

The couple did not detail the timeline of Joson’s pregnancy.

Filmed and produced by de Leon, the video included Felize’s bonding moments with her doting parents and extended family members.

Through Instagram, de Leon penned an emotional dedication to his daughter and Joson, along with the video’s release.

“Binigay ka ng Diyos hindi lang isang regalo, binigay ka rin Niya dahil binigyan mo kami ng pag-asa ng nanay mo,” he wrote, addressing Felize. “Nagtuloy-tuloy ang pagsasamahan namin dahil sa 'yo, kasi alam naming ikaw ang magiging dahilan kaya kami nabubuhay sa mundong ito. Walang hanggang kasiyahan ang binibigay mo sa amin.”

“Simula nung nakita namin hanggang ngayon, bawat ngiti mo nawawala lahat ng pangangamba namin. Aamin ko natatakot ako sa minsang magulong mundong ito, pero kahit anong mangyari poprotektahan kita hanggat buhay ako. Mamahalin kita nang higit pa sa sarili ko. At ngayon masayang masaya kami ng nanay mo na ipagmalaki ka sa buong mundo,” de Leon said.

He then paid tribute and expressed his love to Joson, saying: “Para naman sa ina ng anak ko, maaring marami tayong pinagdaan simula noon hanggang nandito pa rin tayo. Nagmamahalan ng lubos, sumusugal sa lahat ng maaring mangyari at tinaggap ang bawat isa lalo na ako... kaya salamat Elisse ko.”

“At sa aking mag-ina, hindi man ako perpekto bilang ama o asawa pero gagawin kong perpekto ang pagmamahal ko para sa inyo. Pinangako ko sa Diyos ito at mangangako hanggang sa huli. Mahal na mahal na mahal ko kayo Elisse at Felize,” he wrote.