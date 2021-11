Julia Montes, may mensahe sa kaarawan ni Coco Martin

MAYNILA -- Isang mensahe ang ipinaabot ng aktres na si Julia Montes para sa kaarawan ng aktor at napapabalitang nobyo 'di umano nito na si Coco Martin.

Ibinahagi ni Montes ang kanyang mensahe para kay Martin sa video na inilabas ng Dreamscape Entertainment nitong Lunes para sa kaarawan ng bida ng sikat na serye ng ABS-CBN na "FPJ's Ang Probinsyano."

Nito lamang Agosto ay naging bahagi na ng serye si Montes bilang si Mara, ang sinasabing "huling pag-ibig" ni Cardo Dalisay (Martin).

"Hi, Co! Happy, happy birthday! It's your 40th birthday. Sana ay ma-enjoy mo. Lagi mo kaming iniisip, mga kaibigan mo, mga katrabaho mo, pamilya mo, mga mahal mo sa buhay. Ngayon this time, it's your special day, sana sarili mo naman ang isipin mo at ma-enjoy mo ang espesyal na kaarawan mo," ani Montes.

Nagpasalamat din si Montes kay Martin na aniya ay inspirasyon para sa kanya. Hiling din ng aktres na huwag mapagod ang aktor na magsilbing inspirasyon, magbigay at magmahal.

"Thank you for being an inspiration to everybody, especially sa akin. Aaminin ko talagang inspirasyon ka sa lahat ng aspeto. Kung paano ka magmahal ng tao, ng katrabaho mo. Kung paano ka magmahal sa trabaho. Continue to be that good person. Huwag na huwag kang mapapagod na magbigay, magmahal at maging inspirasyon pa sa maraming-maraming tao. Maraming-maraming salamat sa iyo Co and happy birthday!" dagdag ni Montes.

Matatandaang unang nagkasama ang dalawa noong 2012 sa seryeng "Walang Hanggang." Huling proyekto sa telebisyon na pinagsamahan ng dalawa ay ang "Wansapanataym's Yamishita's Treasures" noong 2015.

Maliban kay Montes, nagpahatid ng pagbati rin ang iba pang mga kasamahang bituin ni Martin sa serye tulad nina John Estrada, Angel Aquino, Lorna Tolentino, Randy Santiago, Tirso Cruz III, John Arcilla, Michael de Mesa, Mark Solis, Bassilyo, Smugglaz, Rosanna Roces, Raymart Santiago, at Shaina Magdayao.

Sa social media ay nagpaabot din ang aktor at direktor na si John Prats ng kanyang mensahe para kay Martin na itinuturing niyang matalik na kaibigan.

"Maligayang kaarawan sa matalik ko na kaibigan. Actually, parang hindi nga kabigan dahil kapatid ang turingan namin. Salamat sa lahat. Alam mo na yun!!! Mahal na mahal kita. Dito lang ako lagi paps! Salamat sa tiwala," ani Prats.

Related videos:

Watch more on iWantTFC

Watch more on iWantTFC