Kulot ng 'Showtime,' dating nakakakita ng multo

MAYNILA -- Inamin ni Kulot, isa sa mga batang bituin ng "It's Showtime," na dati siyang may "third eye."

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes, ikinuwento ni Kulot na noon ay nakakakita siya ng multo.

"May third eye po ako dati. Wala na po ang third eye ko," paglilinaw ni Kulot.

"Dati po ay nakakakita ako ng mga multo. Doon po sa papuntang bahay namin namin, may palusong doon. May haunted house doon, nakakakita po ako roon, pero hindi nakikita ng mama ko," ani Kulot.

Nang matanong kung paano nawala o naisara ang kanyang third eye, tugon ni Kulot: "Nagpi-pray po ako."

Matatandaang sa vlog unang nakilala si Kulot na mula sa Batangas.

Kung hindi artista, sinabi ni Kulot na maging baker ang pangarap niya pagdating ng panahon.

Pangarap din ni Kulot ang makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng sariling bahay at mapaayos ang mata ng kanyang ina.



