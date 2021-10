Ipinagmalaki ng Filipino-Norwegian singer na si Markki Stroem ang kaniyang ginawang pagrampa kamakailan para sa ilang Filipino designers sa Arab Fashion Week.

Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Stroem, 34, na siya ang huling rumampa para sa fashion show ng designer na si RC Caylan, suot ang 6-inch platform wedges na gawa ng Filipino shoe designer na si Omar Santos Sali.

Para kay Stroem, "one for the books" o pambihirang pangyayari ang kaniyang pagrampa sa Arab Fashion Week, lalo't 5 taon na ang nakalilipas mula nang huli siyang nagmodelo.

"I was the only male model in a slew of female models. I was also the only Andro model to walk the runway, in underwear and 6-7 inch heels," sabi ni Stroem sa caption.

"This international runway was one for the books! I never thought that I would be able to walk a runway again after a 5 year break," aniya.

Bukod doon, rumampa rin umano si Stroem para sa Arab Fashion Week finale show ng Dubai-based Filipino designer na si Michael Cinco.

Sa hiwalay na post naman, sinabi ni Stroem na sana'y na-inspire niya ang iba sa kaniyang pagmodelo suot ang platform heels.

"I am not scared to wear something different to make a difference. Being able to pick up the courage to wear platform heels and underwear on an international runway, I hope I was able to inspire others to live their authentic truth," aniya.

Nakilala si Stroem bilang finalist sa kauna-unahang season ng "Pilipinas Got Talent" noong 2010.

