SILIPIN: Mga puwedeng panoorin ngayong Halloween habang 'new normal'

MAYNILA - Sa kabila ng pandemya, kaliwa't kanan ang mga gimmick ngayong Halloween mula sa drive-in cinemas hanggang sa mga bago at classic na Halloween stories.

Kabilang sa mga mapapanood ang bagong horror movie ng vlogger na si Ivana Alawi.

Makakasama ni Alawi sina Jake Cuenca at Paulo Avelino sa pelikula.

At dahil bawal pang buksan ang mga sinehan at tabi-tabing manood ng horror movie, tampok ang drive-in cinema na ginawa ng CinemaOne, kung saan ipinalabas ang suspense thriller movie na "The Rental."

Kung nasa bahay naman, maaaring manood ng pelikulang "U-Turn" nina Kim Chiu, Tony Labrusca, at JM De Guzman.

In-upload na rin sa ABS-CBN News YouTube Channel ang ilang classic halloween episodes ng "Magandang Gabi Bayan."

Libo-libo na ang views ng mga video sa YouTube, gaya ng mga hindi natatahimik na kaluluwa, maligno sa Mindoro, at iba pa.

-- Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News