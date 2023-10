MAYNILA -- Isa si Coco Martin sa naging inspirasyon ni Richard Gutierrez sa patuloy niyang pagnanais na makagawa ng mga maaaksiyong proyekto.

Sa media conference matapos niya muling pumirma bilang Kapamilya, sinagot ni Gutierrez kung dumating ba sa puntong na-burn out siya at ninais magpahinga sa paggawa ng action.

Ayon sa bida ng kakatapos na seryeng "The Iron Heart," simula't sapul ay alam niya ang mga hamon na pagdadananan para makagawa ng magandang action project.

"Nung pinasok ko naman 'yung action sa teleserye at sa pelikula ay alam ko naman kung gaano siya kahirap gawin. Before doing a project I prepare myself mentally, physically and spritually, as much as a I can. It's going to take a lot from me, it's going to take a lot from the entire team. Hindi lang ako ang nagsasakripisyo rito; 'yung buong team namin nagsa-sacrifice. Baka nga mas malaki pa ang sakripisyo ng ibang tao sa set kaysa sa akin. So hindi ko iniisip ang sarili ko. Ang iniisip ko ay 'yung buong team natin, 'yung audience natin. 'Yun ang reason why I keep going and why strive for the best," ani Gutierrez.

"Pero you know, nakatrabaho ko si Coco Martin hindi ba ng dalawang taon sa 'Ang Probinsyano.' Wala siyang kapaguran at nakita ko 'yon sa kanya. It's because of his passion and it's because of the people he works with and I was able to see that and get inspired by that as well," aniya.

Nito lamang nakaraang Huwebes ay pumirma ng bagong kontrata si Gutierrez bilang "Solid Kapamilya."



Ayon kay Gutierrez, isang bagong action series ang muli niyang gagawin sa susunod na taon.

Kung mabibigyan din ng pagkakataon, nais ni Gutierrez na makatrabaho sina Jodi Sta. Maria, Kim Chiu, maging sina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla, Donny Pangilinan at Belle Mariano.

Sa ngayon, oras kasama ang kanyang pamilya ang pinagkakaabalahan ni Gutierrez.

