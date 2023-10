Lassy at MC, 'di inakalang magiging parte ng 'Showtime'

MAYNILA -- Hindi inakala ng mga komedyanteng sina MC Calaquian at Lassy Marquez na magiging bahagi sila ng "It's Showtime" nang halos isang taon na.



Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, kimuwento nina MC at Lassy na dapat isang linggo lang sila sa programa.

"Kinausap kami ni Meme (Vice Ganda), sabi niya one week lang. Tapos nung nakatapos kami one week, isa pang week. Tapos biglang in-announce niya na regular na kami. Na-surprise kami," ani MC.

Ayon kay Lassy, ang pinakamagandang pangyayari bilang parte ng "It's Showtime" ay ang pagkakaroon nila ng bagong pamilya na anila'y mapagbigay.



"Alam mo 'yung napapanood mo lang sila ngayon nakakasama mo na. Saka napaka-generous nilang lahat," ani Lassy.



Nito lamang Sabado, muling nagbalik sa telebisyon ang "It's Showtime" matapos ang 12 araw bilang pagsunod sa ipinataw na suspensiyon ng Movie and Television Review and Classification Board.

Bagong pelikula

Maliban sa pagiging mga host ng "It's Showtime," muling bibida sa pelikula ang dalawa kasama si Chad Kinis. Kilala ang grupo ng tatlong komedyante bilang Beks Battalion.

Ayon kay Lassy at MC, si Chad muli ang magdidirehe ng kanilang gagawing pelikula.

"Mayroon kaming gagawin ulit na movie ang Beks Battalion at ang magdidirek ulit ay si Chad Kinis. Isa siya sa mga sumulat. Para pang-next year naman," ani MC.

Nito lamang Mayo nang ipinalabas sa mga sinehan ang kanilang pelikulang "Beks Day of Our Lives."

