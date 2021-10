Watch more on iWantTFC

“Ang scandal ng isa ay laban ng lahat ng pamilya Sicat.”

Ito ang magiging sandigan ng pamilya ni Rica na gagampanan ng aktres na si Charlie Dizon sa nalalapit na seryeng “Viral Scandal.”

Sa pinakabagong trailer na inilabas para sa teleserye, ipinasilip na ang mga karakter na gagawin nina Dimples Romana, Miko Raval, Louise Abuel, at Karina Bautista bilang isang pamilya na sama-samang haharap sa iskandalong kasasangkutan ng karakter ni Dizon.

Makikita sa higit isang minutong trailer ang ilang palaban at madamdaming eksena ni Romana na gaganap bilang si Cacai Sicat, ang ilaw ng tahanan ng pamilya.

Sa naging virtual media conference, sinabi ni Romana na isa siyang OFW sa serye at tiyak na makaka-relate ang maraming ina sa kaniyang karakter.

“Isa siyang masipag na ina, mapagmahal na asawa. At napakaraming dapat kilalanin sa kaniya pero more importantly, Cacai Sicat will represent many of us,” pagbabahagi ng aktres.

Ipinakita rin sa teaser kung paano susubukang proteksyunan ni Dan Sicat (Raval) ang kaniyang pamilya bilang isang ama.

“Ako ang tatay ng 3 napakagaganda at gwapong mga bata. At asawa ako ni Madame Cacai Sicat. I have a furniture shop and I am a loving father and I will do anything to protect my family,” sambit ng aktor.

Handa namang gawin ng bunso sa pamilya Sicat na si Nico (Abuel) ang lahat para ipagtanggol ang kaniyang mga mahal sa buhay.

Isa sa pinakita sa trailer ang pakikipag-away nito sa paaralan upang maipagtanggol ang kaniyang ate na si Rica.

“Super family-oriented ko po ditong bata and mahal na mahal ko po ang pamilya ko. At mayroon po akong attitude na pagka-happy go lucky pero gagawin ko po ang lahat para sa family ko,” pagpapakilala ni Abuel sa media conference.

Isang vlogger at famous wannabe naman ang ikalawa sa magkakapatid na si Bea na gagampanan ni Bautista.

“Dito wannabe influencer ako, vlogger, updated sa mga trends, fashion man ’yan o makeup. May sarili rin akong vlog. Ibang iba siya sa ate niyang si Rica. Si Bea is dreaming for attention. Gusto niya maging famous, popular sa school. Gusto niya mag-fit in,” saad ni Bautista.

Iikot ang serye sa kuwento ni Rica (Dizon) na magiging biktima ng isang viral scandal na babago sa kaniyang buhay ng kaniyang pamilya.

Ayon kay Dizon, palaban ang magiging karakter niya sa serye lalo pa’t liberal ang pag-iisip ni Rica.

“Ako po ay aspiring architect. Ako po ’yung panganay sa magkakapatid sa pamilya Sicat. At bilang panganay na OFW po ’yung nanay ko, ako po ’yung tumayong nanay sa aming pamilya,” ani Dizon.

“And very liberal minded, very outspoken and epitome of modern woman si Rica. Kahit anong pagsubok na ibigay nyo sa kaniya, lumalaban siya.”

Eere na sa Nobyembre 15 ang palabas sa Kapamilya Channel (cable), Kapamilya Online Live (free live-streaming), iWant TFC (on-demand streaming), at A2Z Channel 11 (free at digital TV sa Mega Manila).