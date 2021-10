Mula sa Instagram nina Gillian Vicencio at Bianca de Vera

Hindi inakala ng 2 baguhang aktres na sina Gillian Vicencio at Bianca de Vera na darating sa punto ng kanilang karera sa showbiz na makakatrabaho nila ang isa sa pinakamatatag na love team sa bansa na sina KathNiel.

Kasama sa magiging cast ng comeback series nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla na “2 Good 2 Be True” sina Vicencio at De Vera na kapwa nagulat nang malamang makakasama nila sa isang serye ang dalawa artista.

Sa panayam kay DJ Jhai Ho sa “Hotspot 2021”, inamin ni Vicencio na may ilang proyekto siyang tinanggihan upang magawa ang nasabing teleserye.

“Pini-pitch pa lang for something, sinabi na sa akin. Sobrang kinakabahan ako kasi KathNiel, of course. Sinong hindi nakakakilala sa KathNiel?” saad ng aktres na tumatak sa pagganap bilang Alex sa “Four Sisters Before The Wedding.”

Aniya, minsan lamang dumating ang pagkakataon na makasama ang pamosong KathNiel sa isang proyekto.

Watch more on iWantTFC

“Gaya ni Bianca, growing up din sila yung napapanood ko sa TV. And now, makakatrabaho ko sila. Minsan lang tong opportunity na to kaya sobrang happy ko na ibinigay din sakin yung role na naging parte ako ng KathNiel,” ani Vicencio.

Tila tadhana naman para kay De Vera ang mapili sa cast ng “2G2BT” dahil nasabi umano sa kaniya ang magandang balita habang nanonood ng dating serye nina Bernardo at Padilla na “Pangako Sa’Yo.”

“Pinagtadhana talaga. When I got the call, I was watching 'Pangako Sa'Yo'. Talagang grabe, God really works in mysterious ways. When I got the call I was so excited,” sambit ni De Vera.

Hindi pa rin umano siya makapaniwalang ang dating napapanood sa telebisyon ay makakasama na niya sa set.

“Hindi po ako makapaniwala until now. It's such an honor to be able to work with. I grew up watching them. And ito na, I'm gonna be in the set with them,” dagdag niya.

Matapos ang 4 na taon, balik telebisyon ang KathNiel para sa “2G2BT”. Makakasama ng dalawa sina Ronaldo Valdez, Gloria Diaz, at Irma Adlawan. Bahagi rin sina Gelli de Belen, Romnick Sarmenta, Cris Villanueva, at Smokey Manaloto.

Kasama rin sa cast sina Matt Evans, Jenny Miller, Yves Flores, Pamu Pamorada, Kristel Fulgar, at Alyssa Muhlach.