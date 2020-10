Kim Chiu, tagumpay sa pananakot kay Vice Ganda sa isang prank

MANILA -- Nagtagumpay ang aktres na si Kim Chiu na takutin sa isang prank si Vice Ganda.

Sa kanyang vlog na may pamagat na "It's a Prank!!!! Nag U-Turn si Valak," ipinakita ni Kim kung paano niya sinubukang takutin ang mga kasamahan sa bahay at kapwa artista nang magsuot siya ng maskara at damit ni Valak, ang nakakatakot na karakter sa pelikulang "The Conjuring 2."

"Sana matakot ko sila. Sana hindi ako 'yung matakot dahil matatakutin talaga ako," ani Kim.

Sa vlog, kita ang pagtungo ni Kim sa dressing rooms nina Karylle, Vhong Navarro, Jhong Hilario at iba para manakot.

Hindi naman naitago ni Kim ang sariling takot dahil sa kanyang ginagawang pangpa-prank.

"Nanlamig ako. Parang masusuntok ata ako dito sa ginagawa ko. Kailangan ko lang talaga ng isang pinakamagaling na matakot talaga," ani Kim bago ipakita ang naging pananakot niya kay Vice Ganda.

Naging matagumpay naman ang pananakot ni Kim kay Vice.



"I'm sorry natulak kita. Natulak ko ang dibdib mo," ani Vice kay Kim.

"I love you. I love you Mama. Thank you so much," ani Kim kay Vice.

Dahil sa nangyari, nangako naman si Vice Ganda na susuklian ang ginawang prank sa kanya ni Kim.

"Sumakit 'yung ulo ko day, promise. ... Walang lalampas sa akin nang ganun-ganun lang. Humanda ka sa mga susunod na araw," ani Vice.

Sa Kim ang isa sa mga bida ng horror film na "U-Turn" ng Star Cinema na idinirehe ni Derick Cabrido.

Kasama niyang bida sa pelikula sina JM de Guzman at Tony Labrusca.

Mapapanood na ngayong Biyernes, Oktubre 30 ang "U-Turn" sa halagang P150 sa pamamagitan ng KTX.ph, iWantTFC, Cignal, at Sky Cable.

