Miss Universe PH Beatrice Gomez, gusto maging action star

MAYNILA -- Bukas si Miss Universe Philippines Beatrice Luigi Gomez na maging parte ng sikat na serye ng ABS-CBN na "FPJ's Ang Probinsyano" na pingbibidahan ni Coco Martin.

Sa naging pagbisita ni Gomez sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, sinabi ni Gomez na handa siyang gumawa ng mga maaksiyong eksena.

"Yes, why not? Willing po ako kahit walang stuntman, gagawin ko," ani Gomez na aminadong gustong maging artista.

"Gusto ko pong maging action star," giit ng beauty queen na marunong ng boxing, kickboxing at aikido.

Kuwento ni Gomez proteksiyon para sa sarili ang dahilan kung bakit siya nag-aral ng martial arts.

"Women are vulnerable to harassment, so for me to empower myself, 'yun ginawa ko po 'yung martial arts other than exercise. That's one reason why I did it din," Gomez

Si Gomez ang kinatawan ng Pilipinas sa Miss Universe 2021 na gaganapin sa Israel ngayong Nobyembre.



Sa programa, ibinahagi ni Gomez kung ano ang pinaghahandaan niya para sa inaabangang kompetisyon.

"I know I am confident po sa question and answer and communication skills ko and my pasarela but as an introverted person po who forced myself into facing that crowd, I want to work more on interacting with other people kasi doon po ako medyo dapat mag-improve," ani Gomez.