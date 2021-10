Bakit nga ba naghiwalay sina Elisse Joson, McCoy de Leon noon

MAYNILA -- Inamin ni Mccoy de Leon na siya ang unang tumalikod sa relasyon nila Elisse Joson noon.

Napag-usapan ng magkasintahan ang dating paghihiwalay sa pinakabagong vlog na inilabas ni Joson nitong Oktubre 27.



Pag-amin ng dalawa, halos isang taon din silang naghiwalay.

"Tapos sa isang taon na 'yun, nang nag-break tayo, malala. Tipong hindi tayo nag-uusap talaga, hindi nagpapansinan. Ito, tanong, umabot ka ba sa point na you hated me after breakup?" tanong ni Joson sa nobyo.

Tugon naman ni de Leon, hindi siya direktang nagalit kay Joson kung hindi dahil sa sitwasyon.

"Hindi directed sa 'yo. Na-hate ko 'yung isang tao kasi sobrang mahal ko. Kasi kung hindi ka naman importante sa akin, kahit anong gawin mo sa akin wala akong pakialam. Gets mo? Nasa point na naging artista tayo, lahat ng comment ng tao, maririnig mo, lahat ng puwedeng gawin sa 'yo ng isang tao, pangit man o hindi, makikita mo," ani de Leon.

Naging bukas din si Joson kung bakit siya nagalit noon kay de Leon.

"Kasi nga nag-expect ako na hindi ka bibitaw or hindi ka maggi-give up or magpapaubaya. 'Yun, siguro 'yun. And then, dinaan ko na lang nga sa galit 'yung feeling ko na betrayal. Parang ganun 'yung feeling ko that time, parang I got left behind," ani Joson



Nang tanungin naman ni Joson si de Leon kung napagod siya sa sitwasyon nila noon, sagot ng aktor: "Hindi ko in-expect. Kasi alam kong worth it. Ganun ako, eh. 'Worth it 'to, worth it 'to,' kahit 'yung nasa paligid mo, 'Hindi na 'yan. Tama na, sumuko ka na.' 'Hindi, worth it 'to kasi alam mong merong reason. Pero siyempre alam mo masakit naman," ani de Leon na tila nagpunas ng luha.



Dagdag pa ng aktor: "Sabi mo kasi 'yung pagod. Kasi obvious naman. At saka 'yun nga, kung hindi lang nag-aaway kaya ko naman, eh."

Sa nasabing vlog, nabanggit din ng dalawa kung paano sila muling nagkita sa isang coffee shop. Mula roon ay nagsimula muli ang pag-uusap ng dalawa.

"Doon ako sa point ng time ko na first time ko magkaroon ng depression, anxiety din, sobrang down," pag-amin ni de Leon.

Ayon kay de Leon, tinulungan siya ni Joson sa kanyang pinagdadaanan.

"Sabi mo nga kailangan mo ng makakausap. Kaya pumayag ako na magkausap tayo kasi naalala ko, kilala kita na hindi ka ma-share sa ibang tao. So na-feel ko that time parang ang sama ko naman kung hindi ko kakausapin 'yung taong may pinagdadaanan. Tapos alam ko rin na hindi ka magsasabi sa iba," ani Joson.

"Parang kung ano 'yung mayroon kami that time enough na 'yon for us which was nice kasi it felt peaceful. 'Yung parang tayo lang ang may alam kung ano ang mayroon tayo," dagdag ng aktres.

Sa huli, naging bukas din ang dalawa sa sitwasyon ng kanilang relasyon ngayon. Paglalarawan ni de Leon, mas "mature" na ang kanilang relasyon.



"Ngayon masasabi ko talaga na iba. Iba compared sa kung paano kami nung beginning. Kapag beginning ng relasyon, it's all surface parang mababaw lang lahat -- masaya kayo, nagde-date kayo. Pero once na, especially tayo, dumating sa point na 'yun nga, nag-break, na we hated each other, nagalit tayo sa isa't isa. Mas naging iba the second time around kasi nagkaroon ng ganun... Ngayon it feels more real. Ito na 'yung reality. This is how you work on a relationship. This is how you deal with your partner, with each other," dagdag naman ni Joson.



Matatandaang Agosto noong nakaraang taon nang mabuhayan ng loob ang mga tagahanga nina Joson at de Leon matapos magbahagi ang aktor ng isang retrato kung saan kitang hinahalikan niya ang noo ng aktres habang sila ay nasa isang yate.

Taong 2016 nang mabuo ang tambalan nina Mccoy at Elisse sa "Pinoy Big Brother."

Nito lamang Hunyo sa isang conference ay inamin ni de Leon na nagkabalikan na si Joson.

