Vivoree, kumasa sa dance challenge ng fans

MAYNIL A -- Matapos ihataw ang awiting "Single Ladies," nag-trending ang aktres na si Vivoree sa Twitter sa Pilipinas.

Nitong Huwebes ng umaga, ipinakita ng mga tagahanga at tagasunod ni Vivoree ang suporta sa kanilag idolo nang makasama sa listahan ng most trending topics sa Twitter ang mga hashtag na #VIVOREE SINGLE LADIES and #WeLoveVivoree.

Komento ng mga fans, masaya silang tinupad ni Vivoree na gawin ang hiniling nilang dance challenge.

Nito lamang Martes ay napasaya ni Vivoree ang kanyang fans nang bumisita siya sa "It's Showtime" kasama ang love team partner na si Patrick Quiroz.

Sa naging panayam naman kay Vivoree sa "News 'To 'Yan" ng Star Magic, kung saan kasama niya rin si Patrick, ibinahagi ng aktres ang pasasalamat na mabigyan ng pagkakataon na makatulong sa kani-kanilang pamilya sa gitna ng pandemya.

"Kagaya nga ng sinabi ni Patrick kahit challenging time siya para sa ating lahat ngayon, we are still very grateful kasi may mga project pa rin po, may blessings pa rin and because of that, may capability din po kami para mag-share sa ibang tao, lalo na sa mga supporter namin," ani Vivoree.

Matatandaang unang nagkasama at nabuo ang tambalang "PatVoree" nina Vivoree at Patrick sa proyektong "Hello Stranger."

Nito lamang ay Oktubre ay inilabas ang bersiyon nila ng "Star ng Pasko" sa ilalim ng Star Music.

Nakatakdang magsama ulit sina Vivoree at Patrick sa pagsasapelikula ng "Hello Stranger."

