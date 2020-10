Shooting ng 'Four Sisters and a Wedding' prequel, tapos na

MAYNILA -- Kinunan na ang mga huling eksena para sa inaabangang prequel ng 2013 box office hit na "Four Sisters and a Wedding."

Sa Instagram nitong Miyerkoles, ibinahagi ng mga bida ng pelikulang "Four Sisters Before the Wedding" na sina Alexa Ilacad, Gillian Vicencio, Charlie Dizon at Belle Mariano na nasa huling araw na sila ng kanilang shooting.

"This was our first picture together nung una tayong nagkasama sa lock-in shoot. Ngayon, last shooting day na natin. Sobra ko kayong mami-miss. Not sisters by blood, but sisters by heart. FOR LIFE," ani Alexa sa caption ng kanyang post.

Sa kani-kanila namang Instagram Stories, ibinahagi nina Gillian, Charlie at Belle ang kanilang huling araw na magkakasama.

"Gonna miss these people so much," ani Belle sa kanyang post.

"Happy last day," pagbabahagi naman ni Charlie.

Isa namang clip ang ibinahagi ni Gillian kung saan ipinapakita ni Charlie ang saloobin sa kanilang huling araw sa inaabangang proyekto.

Nito lamang buwan nagsimula ang pagsabak sa lock-in shooting ng mga bida ng inaabangang pelikula kasama ang direktor na si Mae Cruz-Alviar.

Susundan ng pelikula ang kuwento ng magkakapatid na Salazar, isang dekada bago ang mga pangyayari sa "Four Sisters and a Wedding."

Sa "Four Sisters and Wedding," muling nagkasama-sama ang magkakapatid na sina Teddie (Toni Gonzaga), Bobbie (Bea Alonzo), Alex (Angel Locsin), at Gabbie (Shaina Magdayao) para sa kasal ng kanilang bunsong kapatid (Enchong Dee).

Pero dahil hindi nagustuhan ng magkakapatid ang pamilya ng mapapakasalan ng kanilang kapatid, nagsabwatan ang apat para matigil ang kasal.

Sa bagong pelikula, gaganap si Ilacad bilang Bobbie, Vicencio bilang Alex, Dizon bilang Teddie, at Mariano bilang Gabbie.

